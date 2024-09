A belügyminiszter választ adott arra a kimondatlan kérdésre is, miért éppen a győri kórház a sajtótájékoztató helyszíne. Az esemény elején bejátszották azokat a fotókat és videókat, amelyek a júniusi hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső leesése után készültek az alagsorban. Láthattuk, hogy zúdult be a víz a pincékbe, ahol fontos gépészeti helyiségek is vannak. Akkor a katasztrófavédelem is kivonult a szivattyúzáshoz, de nagy esőzések idején a csatornarendszer telítettsége miatt máskor is előfordul ilyen eset, ami bizony akár az intézmény munkáját is akadályozhatná.

Sajnos vízbetörések várhatók a kórház alagsorában már alacsonyabb vízállás esetén is. Most szakemberek bevonásával, vízügyi szakértők jelenlétében és a katasztrófavédelmi szakemberek gyakorlati tapasztalatai alapján kijelöltük azokat a feladatokat, amit el kell végezni ahhoz, hogy a kórházba semmikép ne törhessen be a víz és a kórház a mindennapi munkáját el tudja végezni, mert szükség van az egészségügyi ellátásra.