A júniusi közgyűlés óta igencsak hosszú idő telt el, de csütörtökön újra összeül a soproni képviselő-testület, hogy döntsenek az előterjesztésekről. A rendes ülésen a városvezetés 11 napirendi pontról szavaz. Elsőként képviselőt jelölnek ki, aki a pedagógus teljesítményértékeléshez kapcsolódó fenntartói feladatokat látja el. Erre pedig a június 1-jén hatályba lépett pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló kormányrendelet miatt van szükség. Majd szavaznak az Alternatívák Alapítvány, a Values Silvarum Alapítvány és az Idősek Európai Háza Alapítvány támogatásáról.

A képviselő-testület dönt a városi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről is. Jelenleg 51 darab közterületi kamera működik Sopronban, amelynek köszönhetően a város bevezető útjai, fontos közlekedési csomópontjai és a köznevelési intézményeknek egy része jobban ellenőrizhetővé vált.

A Soproni Rendőrkapitánysággal közös tervezet szerint további 6 darab térfigyelő kamerát helyeznének ki a Pláza parkolójához, az Aranyhegyi parkolóhoz, a Gyermek- és Ifjúsági Központ (GYIK) parkolójához, a Teleki Pál - Faraktár - IV. László király utca kereszteződéséhez, a Patak - Uszoda - Bécsi út kereszteződésébe, valamint a Fapiac - Kőfaragó tér - Magyar utca kereszteződéséhez.

A csütörtöki közgyűlésen szó lesz a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról is, de új közterületet is elneveznek. Ha a városvezetés igent mond, akkor a Pihenőkereszt közelében elhelyezkedő utat Mágel Ágost önkormányzati képviselő javaslatára Kisvakond utcára nevezik el. A nyilvános ülés végeztével tartanak egy tájékoztatót is az 50 százalékot el nem érő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokról.

A rendes ülésen a képviselő-testület három zárt ülést is tart: döntenek a településképi kötelezési eljárásban hozott végzéssel szemben benyújtott fellebbezésekről. Emellett az előterjesztő további két napirendi pontról dönthet, hogy zárt ülés keretében hozzanak döntést. Az egyik előterjesztés a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-nek és a Sopron Városmarketing Kft.-be történő beolvadásáról szól. Továbbá szavaznak a hulladékgazdálkodási tárgyú szerződés utólagos jóváhagyásáról.