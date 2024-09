Győr Rally 1 órája

Rally a versenyzők szemével - A szervezés kiváló, a második szakasz viszont nem kíméli az autókat

Második alkalommal is elrajtolt a II. WHB Győr Rally, az előző évek népszerűsége idén sem lankadt. Ráadásul most is számos csapat érkezett, hogy megmutassa tudását a győri és a Győr környéki utakon. A szombati versenynapon több csapatot kérdeztük élményeikről, tapasztalataikról.

Dániel Viktória Dániel Viktória

Hulmann Gábor pilóta és Molnár Fanni navigátor holnap újra ring beszáll a győri rally-n.

Egész nap dübörögtek a motorok és csikorogtak a fékek. Több fordulóban mérték össze tudásukat a rally szerelmesei. A tavalyi szervezésre mindenki csillagos ötöst adott, sok volt a visszatérő versenyző. Az első osztályú csapatoknál számos szponzor és sokmilliós támogatás áll a járművek mögött, valamint profi szerelő gárda. Ugyanakkor a WHB Győr Rally-n jut hely olyan családi csapatoknak is akik szerelemből űzik ezt a sportot. Ilyen a Klausz Motorsport csapata is Huszár Rolanddal pilótával és Gombás Bianka navigátorral. Huszár Roland holnap nem az órával versenyez majd. Szeretné, hogy a közönség a forróság a lehető legjobban szórakozzon a II. WHB Győr Rally-n. - Mi az ORC P14 kategóriában versenyzünk. Az első pálya nagyon tetszett, a második azonban soknak bizonyult a mi futóművünknek. Ezt az autót 2018-ban szereztük be és három évig készítettük fel, a tavalyi győri rally-n volt az első komolyabb versenye. Kisebb Győr környéki megmérettetésekre azonban már 2006 óta járunk. Idén azonban mellőztük a többi versenyt, hogy erre készülhessünk. A BMW kategóriában még fejlődhetünk, a következő versenyre egy új futóművet szeretnénk beszerezni. Az autósport egy költséges műfaj, de mi igyekszünk költséghatékonyan megoldani a dolgokat. A biztonság terén kitettek magukért a szervezők, közönség előtt hajtani pedig fantasztikus érzés. Holnap nem az órával fogunk versenyezni, hanem az ő szórakoztatásukra állunk rajhoz. A másik nagy pozitívuma a versenynek a fantasztikus közösség, több mint egy tucat csapattal van nagyon jó kapcsolatunk kértük is, hogy egy szerviz utcába kerüljünk. A biztonság terén kitettek magukért a szervezők, közönség előtt hajtani pedig fantasztikus érzés. A második pálya és Kisgyónbánya szakasz sokaknak okozott kellemetlen pillanatokat. A FiaSkó csapata is kiállni kényszerült. Hulmann Gábor pilóta és Molnár Fanni navigátor holnap újra ring beszáll a győri rally-n. - Mind a négy keresztcsavar kiesett, szerencsére egy lassú szakaszon történt az eset, így nem lett baleset, de kiállásra kényszerített minket. Tíz perc büntetéssel ugyan, de holnap visszaállhatunk a szuperrally futamra – mondta el Hulmann Gábor pilóta, aki Molnár Fanni navigátorral versenyez. A terep nem kíméli az autókat, sokan kiestek. - A külső pályák szerintem tavaly jobbak voltak az idei szakaszokon különösen sok az aszfalthiba és a felhordás az utakon. A terep nem kíméli az autókat, sokan kiestek. A városi szakaszok viszont jobbak és a Rábaringben is egy kört kell csak menni. A szakasz nagyon közönségbarát, de versenyzőként a tavalyi két kört úgy éreztem, hogy nagyon megakasztotta a haladást. Elmondták, a rally során már az előzetes pályabejárás is nagyon fontos, a navigátor és a pilóta közösen méri fel a rajt és a cél közötti szakaszt például, hogy hány méterenként vannak a kanyarok és hogy ezek milyen erősségűek. A verseny során a navigátor ez alapján diktálja az utat a pilótának. Ott jártunkkor számos csapat épp futamon volt. Sollinger Imre fiának jött szurkolni, aki a Sollinger Transz csapat tagjaként versenyez a hétvégén.

- A miénk egy sorozat autó, amit a rallyra építenek át a fiúk és folyamatosan dolgoznak rajta. Többen is mondják, hogy a Kisgyónbányánál lévő részen nehéz az terep, főleg a burkolat miatt. A tavalyi verseny tökéletes volt és idén is kitettek magukért a győriek.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!