A Fővárosi Főügyészség Tarsoly Csabát és tíz társát különösen jelentős kárt okozó, bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények elkövetésével vádolta. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 77 milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró a vádlottak terhére. Dr. Steiner Gábor bíró Tarsoly Csabát bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, valamint csalás bűntettében bűnösnek találta, amiért 13 év fegyházbüntetésre ítélte és elrendelte őrizetbe vételét, akárcsak a 16 év szabadságvesztésre ítélt harmadrendű vádlottnak.

Tarsoly Csaba feleségét, az ügy másodrendű vádlottját és a negyedrendű vádlottat is mentesítette a vádak alól a bíró.

A hvg.hu beszámolója szerint Tarsoly Csabát véglegesen eltiltották a cégvezetéstől, tíz évre a közügyektől is. Egyúttal elrendelte a bíróság Tarsoly és a harmadrendű vádlott Mayer Zsolt őrizetbevételét. Őt sikkasztás, több rendbeli társtettesként bűnszervezetben elkövetett csalás, felbujtóként és bűnsegédként elkövetett csalás bűntette miatt 16 év szabadságvesztésre ítélték, véglegesen eltiltották a gazdasági társaság vezetésétől és tíz évre a közügyektől is. Feltételes szabadságra nem bocsátható az ítélet szerint.

Az ötödrendű vádlottat számvitel rendjének megsértése bűntettében találták bűnösnek. Ezért két év szabadságvesztésre ítélték, amit börtönben kell letöltenie. Ezen felül 5 évre eltiltották a foglalkozásától is.

A hetedrendű vádlott bűnsegédként bűnszervezetben részben folytatólagosan elkövetett csalásért 5 év 6 hónapot 8 év foglalkozástól és 7 év közügyektől eltiltást. Fegyházba kell vonulnia és feltételes nem bocsátható szabadlábra.

A további vádlottak közül a nyolcadrendű számvitel rendjének megsértése miatt kapott két évet, a kilencedik rendű csalásért és sikkasztásért 5 évet, a tized rendű ugyanezért hat évet, a tizenegyed rendű csalásért hatot.

A büntetőeljárás során eddig felmerült összesen 247.442.093 forint bűnügyi költséget a bűnösnek kimondott vádlottak különböző mértékben kötelesek az állam javára megfizetni - közölte a Fővárosi Törvényszék.