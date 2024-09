Október 10-én hajnalig a szakemberek befejezik a hidak környezetében a vágányépítést és a kapcsolódó utómunkákat – közölte a MÁVINFORM.

Mivel október 7-től 9-ig Győrszabadhegynél is pályakarbantartást végeznek, ezért a Győr-Veszprém vonal teljes szakaszán buszok helyettesítik a vonatokat. Néhány hajnali vonat helyett 10-én is buszok szállítják az utasokat. Ezzel egy időben a Győr—Celldömölk vonal Győr és Győrszabadhegy közötti szakaszán is pótlóbuszok járnak majd.

Győr-Veszprém vonal

A Győr-Veszprém vonalon október 6-ig pályafelújítás miatt változott a közlekedési rend, a vonatok menetrendjéhez igazodva Zirc és Veszprém között pótlóbuszok közlekednek. A vágányzári munkálatok meghosszabbítása miatt október 7-től 10-én kora reggelig a teljes vonalon, Győr és Veszprém között közlekednek pótlóbuszok.

Pótlóbuszok közlekedési rendje:

A közút vonalvezetése miatt többféle útvonalon biztosítjuk az eljutást a pótlóbuszokkal az egyes településekre:

Győr és Veszprém között gyorsjáratú pótlóbuszok közlekednek, amelyek nem érintik Győr-Gyárváros, Tarjánpuszta, Győrasszonyfa, és Veszprémvarsány állomásokat, megállóhelyeket. Ezeket a Győr—Bakonyszentlászló viszonylatban közlekedő pótlóbuszok érintik, amelyek Győrből korábban indulnak, oda pedig később érkeznek, így Bakonyszentlászló állomáson biztosítható a csatlakozás Veszprém irányába, illetve irányából.

A közúthálózat vonalvezetése miatt Vinye megállóhelyet a Győr és Veszprém közötti gyorsjáratú pótlóbuszok szintén nem érintik. Vinye és Bakonyszentlászló között külön pótlójáratok közlekednek, melyekhez bakonyszentlászlói átszállással biztosítják a csatlakozást Győr és Veszprém felé.

Október 10-én kora reggelig még pótlóbuszok közlekednek a (39549, 39569 és 39519-es számú) vonatok.

A többféle útonalú buszok a következő állomásoknál, Volánbusz megállóknál állnak meg, helyenként a vasútállomásoktól jóval távolabb:

Győr vasútállomásnál: helyközi autóbusz-állomás

Győr-Gyárváros buszmegálló

Győrszabadhegy, Szabadhegy vá. buszmegálló

Nyúl, vendéglő buszmegálló

Pannonhalma, Takarékszövetkezet buszmegálló (a vasútállomástól 1,3 kilométerre)

Tarjánpuszta, Kossuth utca buszmegálló (a vasútállomástól 400 méterre)

Győrasszonyfa, Kossuth út buszmegálló (a vasúti megállótól 500 méterre)

Veszprémvarsány vasútállomás

Bakonygyirót, autóbusz-váróterem megállóhely (a vasúti megállótól 600 méterre)

Bakonyszentlászló vasútállomás

Vinye, vasúti megállóhely

Porva-Csesznek: Csesznek, Suttony buszmegálló (a vasútállomástól 4,8 kilométerre)

Zirc vasútállomás

Eplény, Újtelep buszmegálló (a vasútállomástól 1,6 kilométerre)

Veszprém vasútállomás

A vasúttársaság a pótlóbuszok férőhelykapacitását az utazási igényekhez igazította, figyelembe véve a várható turisztikai forgalmat is. A kirándulóknak ajánlják a Bakony24 napijegyet, amellyel Győr felől javasolják a megközelítést.

Az október 10-ig tartó munkálatokról

A pályafelújítás során kicserélik a Gyökeres-árok és a Répás-árok felett átívelő, egyenként 21 méter támaszközű, 128 éves, felsőpályás, rácsos tartós acélszerkezetű völgyhidat. A hidak 85 éve nagyobb, illetve 2 éve kisebb felújításon estek át, azonban cseréjük mára már halaszthatatlanná vált. Az új hidak az örökségvédelmi szempontok figyelembevételével készültek, a régi hidakkal pontosan megegyezők lesznek. A hídcserék mellett megújulnak a hídfők, illetve közel 300 méteren a pályát is teljesen felújítják, a talpfák egy részét betonaljra cserélik, majd 2,5 kilométeren vágányszabályozást is végeznek. A munkálatok eredményeként javul a vasúti közlekedés kiszámíthatósága, pontosabbak lehetnek a vonatok, ugyanis várhatóan 400 méteren szűnik majd meg az eddigi sebességkorlátozás. A vágányzár alatt gyérítik a növényzetet, kivágják a vasúti közlekedésre veszélyes fákat is, illetve több átjáró karbantartását, felújítását is elvégzik.