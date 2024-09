A Széchenyi István Egyetem kettős képzési programjainak partnerintézményei: a Leiriai Műszaki Egyetem.

Forrás: Széchenyi István Egyetem

A Széchenyi István Egyetem ezeken kívül a kínai Jiaxing Egyetemmel együtt építőmérnök kettős képzést is működtet. A szakon tanuló kínai Jingjie Zhang úgy véli, két intézmény diplomájának megszerzése nagymértékben segíti a hallgatók elhelyezkedését és növeli globális versenyképességüket. Szerinte sok előnnyel jár egy másik ország kultúrájának megismerése is. „Különösen vonzó az a lehetőség, hogy két különböző tudományos környezetben tanulhatok, mert ez gazdagítja készségeimet és tudásomat, és elősegíti sikeres karrieremet a szakterületemen” – fűzte hozzá. A kettős képzésekről további információ az [email protected] e-mail-címen kérhető. A portugál, az olasz és az indiai egyetemmel közös kettős képzésre a jelentkezés a következő internetes oldalon nyújtható be: https://admissions.sze.hu/double-degree-application-2024-25 .

A Széchenyi István Egyetem kettős képzési programja a partnerintézmények hallgatói előtt is nyitva áll.

Forrás: Széchenyi István Egyetem

A képzésekre a partnerintézmények hallgatói is jelentkezhetnek saját egyetemükön. Az ő programjuknak is része az egy, illetve két féléves külföldi – vagyis esetükben győri – tartózkodás, és amikor végeznek, a Széchenyi István Egyetem oklevelét is megkapják.