A professzor tarthatta az új évad első előadását a magyarországi rovarinváziókról. Kertünkben, de akár otthonainkban élő apró lények jelentek meg előttünk, amelyek egyre több bosszúságot okoznak. A szakember érdekes tényre világított rá a történeti áttekintés során: a nem kívánatos rovarok inváziója főként 1990 után lódult meg – a politikai nyitással együtt. A kutatóprofesszor számos olyan növényre mutatott rá, melyek termesztését elfelejthetjük, "köszönhetően" kártevőiknek. Ilyen a puszpáng vagy a tuja, előbbi nagy kártevője a 13 éve megjelent selyemfényű puszpángmoly, utóbbié borókaszú. Sajnos a diófúró légy is olyan hatalmas károkat okoz, ám ellene is reménytelennek tűnik felvenni a harcot – inkább ültessünk más fákat helyettük – javasolta. Szintén sokunknak okoznak gondot a poloskák, melyek a paradicsom mellett a tökféléket, paprikákat is megszívogatják, ezzel fogyaszthatatlanná téve a zöldségeket. A gyapottok-bagolylepke sem ritka vendég, a hernyója megfúrja a paradicsomot. De hallhattunk nem őshonos szúnyogokról, s a hétpettyes katicák helyét átvevő harlekinekről. Azon túl, hogy kárt tesznek a terményekben, különféle kórokozókat is terjesztenek az inváziós fajok – melyekből újak és újak jelennek meg, a klímaváltozás eredményeként is. Például a füge feketelegyet két hete találták meg először hazánkban, de már az egész országban ott van.

A következő előadást Pápai Gyula tartja az online tér veszélyeiről október 10-én 15.30-tól a Phare épületben.