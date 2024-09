A ciklus utolsó ülését tartotta csütörtökön a Városháza dísztermében Mosonmagyaróvár képviselő-testülete. Akik a leköszönő és a jövőbeli polgármester közösségi oldalát követik, sejthették, hogy nem lesz békés a találkozó.

„Az önkormányzatiság történetében júniusban eddig példátlan mértékű szavazatot és ezzel felhatalmazást kapott Szabó Miklós Mosonmagyaróvár vezetésére. A megválasztott városvezető egyedül több voksot kapott, mint három másik ellenfele együttesen. Ezt a felhatalmazást, s vele a munka megkezdését próbálja meggátolni, ellehetetleníteni, a város irányítását megnehezíteni Árvay és a most leköszönő fideszes többség a képviselő-testületben. Csütörtökön tartja az önkormányzat a régi csapattal utolsó testületi ülését. Itt akarja elfogadtatni Árvay István párttársaival azt a szervezeti és működési szabályzati módosítást, mely gyakorlatilag gúzsba kötné, működésképtelenné tenné az új városvezetést.” – írták Szabó Miklós Facebook-oldalára. Hozzátették: „Július óta tárgyalunk a kórház ügyében, a posta nyitás és más súlyos, megoldásra váró városi ügyek előmozdítása érdekében. Nos, mindezt súlyosan akadályozná a leváltott fideszes testület és Árvay legújabb módosítási javaslata.”

Árvay István szintén Facebook-oldalán reagált: „Ezúton tájékoztatom a Város közönségét, hogy az utolsó képviselő-testületi ülésen köszönettel visszaadom a testületnek és a szakbizottságoknak mindazokat a polgármesteri jogosítványokat, amelyeknek átruházásával bizalmukkal megtiszteltek és felruháztak az egyszemélyi döntés lehetőségével. Ezt a bizalmat az új polgármesternek is el kell majd nyernie a saját testületétől, amelyhez sok sikert kívánok, mert ezt gyalázkodással és hőzöngéssel nehéz elérni.”

A találkozón – melyen többen a leendő képviselők közül is megjelentek – Szabó Miklós kérte, hogy ne vegyék napirendre a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot, ám ezt tíz a négy arányban elutasították. A napirend tárgyalásakor a leendő polgármester arról beszélt, hogy Mosonmagyaróvár, de a magyar önkormányzatiság történetében is most fordul elő, hogy az SZMSZ-t nem az új, hanem a leköszönő testület módosítja, s határozza így meg a következő testület működési rendjét.