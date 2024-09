A piacon látványos változásokat hozott az elmúlt évtized. Sok közülük ma már nem annyira egyen lakás, nagyobb lett a választék, és nem csak az egyedül élők, hanem párok, fiatalok, és családosok is gyakrabban választják lakhatás helyszínének a panellakásokat.

Panellakások – A soproni Jereván lakótelepen a panel épületek között rengeteg zöld terület található, ahol az itt lakók aktívan tölthetik el szabadidejüket. Képünkön Szűcs Lili kiskutyájával.

Fotó: Szalay Károly

Panellakások reneszánsza

– A kínálat óriási lett az utóbbi időben, emiatt árérzékeny a piac. Nagy mennyiségű a hirdetés, és sok eladó abból indul ki, hogy ha értékesíteni szeretné a lakását, megnézi a hirdetéseket, és ahhoz képest határozza meg sajátjának az árát. Ez kicsit tévessé teszi a piacot, és lakások reális árát más irányba viszi el. Ki lehet jelenteni, a piacon lévő panellakások 60-70 százaléka jelenleg túlárazott. Ezzel pedig arányosan növekszik az értékesítési idő is – fogalmazott a Kisalföldnek Bubla Zoltán ingatlanszakértő.

Mint ahogy fogalmazott: egy jó állapotban lévő panellakás jelenleg 1-2 hónapon belül megtalálja a gazdáját. Ha viszont már tíz százalékkal túl van árazva az ingatlan, akkor jóval nehezebben értékesíthető.

Fontos a felújítás

A legkeresettebbek továbbra is a kétszobás ingatlanok, ezek 50-60 négyzetméteresek. Emellett vonzóak a nagyobbak is, leginkább azért, mert összkomfortosak, a három-négy szobás panellakásokat viszont inkább csak a családosok keresik. A felújítás mértéke is fontos a paneleknél, hiszen ezeknek az ingatlantípusoknak a nagy része már 40-50 évesek. Népszerűek a földszinti, az első, második emeleti erkélyes lakások. Emellett fontos tényező a lift is.

– Ma már sokan keresik ezeket az ingatlanokat, legyenek fiatalok, idősebbek, családosok. A vármegyénkben az 50-60 négyzetméteres lakások a felújítottságtól függően 28-38 millió forintba kerülnek, a nagyobbak – melyek 60 négyzetméter felett kezdődnek – 33-43 millió forintba. Érdekes tény, hogy Mosonmagyaróváron jelenleg közel háromszor annyi a kínálat, mint két évvel ezelőtt volt –emelte ki a szakember.

Vonzóak a fiataloknak, családosoknak

A felújítás is sokat számít

Sokkal több a kínálat

A jó gyorsan elkel

Az ingatlanszakért hozzátette: az, hogy mennyi idő alatt sikerül értékesíteni egy ingatlant, leginkább az adottságoktól függ. Ami magasabb emeleten van, nincs lift az épületben, nincs erkélye, esetleg nem megfelelő a szigetelése, és még túl is van árazva, az hónapokig, akár egy évig is a kínálat része lehet, és vásárló nélkül maradhat. Természetesen a jó adottságokkal rendelkezők pár hét alatt gazdára találnak.

Ajánlott lakhatási formák

Sopronban is nagy piaca van a panellakásoknak, a kínálat nagy része még annak idején, a hetvenes években épült a Jereván lakótelepen. – Sopronban a panellakások rendkívül jó befektetésnek bizonyulnak, hiszen jól karbantartottak, az elrendezésük praktikus és többségük már szigetelt, ami kiemelten fontos a vevők számára, mivel befolyásolja a fűtési költségeket –osztotta meg lapunkkal Wagner István, a soproni Wagner Ingatlaniroda tulajdonosa.