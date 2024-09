A fertődi minibölcsőde néhány hónapja kezdte meg működését, de a legkisebbek nevelési intézménye maximális létszámmal működik.

– A településünk öt különböző állami támogatásra pályázott sikeresen, melyekből az önkormányzat önrészével együtt sikerült az óvoda és bölcsőde mindkét telephelyén fejlesztéseket megvalósítani. Jelenleg az óvodában öt csoport van, de igény szerint bővíteni tudjuk eggyel. A bölcsődében kettő van, illetve egy minicsoport is működik. Az elmúlt években az eszterházi telephelyen végzett munkálatok során sikerült az intézmény épületét a mai kor követelményeinek megfelelőre fejleszteni és bölcsődével is bővíteni. A süttöri telephelyen is megtörtént a belső felújítás, illetve energetikai korszerűsítést is végeztünk, melynek keretében hőszivattyú és gázkazán látja el a fűtést – részletezte Bognár Zoltán.

Fotó: Máthé Daniella

– A beruházás ötödik ütemében – amellyel nemrég készültünk el – mindkét telephelyen elvégeztük a vizesblokkok felújítását, valamint új bútorokat is sikerült beszereznünk. A szülők és a városvezetés is elégedett a beruházással, de azért még vannak feladataink a jövőre nézve. A süttöri intézményben az udvaron vannak teendők, illetve mindkettő telephelynél szeretnénk a kerítéseket is megújítani.