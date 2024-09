A karbantartásról:

A Győrszabadhegy-Pápa szakaszon a lezárás ideje alatt hídkarbantartást, töltésszigetelést, vágányszabályozást és ágyazatpótlást végeznek. A vonalszakaszon lévő vasúti átjárókat a vágányzár ideje alatt egyszer éjszaka 3-4 óra időtartamra lezárják a vasúti munkagép elhaladása miatt. Gyömörén a Petőfi utcai vasúti átjáróban október 2-án és 3-án napközben is félpályás lezárást vezetnek be. A vasútvonal mentén a vasúti munkagépek haladása és a munkálatok miatt helyenként a településeken is nagyobb zajhatásra kell számítani, emiatt a lakosság türelmét és megértését kérjük.

A Győr—Celldömölk vonalon potlobusz október 7-től 9-ig Győrszabadhegy elágazás—Győrszabadhegy állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a vonatok helyett Győr és Győrszabadhegy között pótlóbuszok szállítják az utasokat valamennyi vonat helyett, módosított menetrend szerint. A vonatok Győrszabadhegy és Celldömölk között változatlan menetrend szerint közlekednek.

A Győr-Veszprém vonalon október 6-ig pályafelújítás miatt változott a közlekedési rend, a vonatok menetrendjéhez igazodva Zirc és Veszprém között pótlóbuszok közlekednek. A buszok menetrendje a vonatokétól néhány perccel eltér, de az alapmenetrend szerinti csatlakozások Veszprémben biztosítottak a Bakony, illetve Göcsej InterCitykhez.

A pótlóbuszok Veszprémben és Zircen a vasútállomáson, Eplényben az Újtelep nevű Volánbusz megállóhelyen állnak meg. A buszokon a kerékpárszállítás nem biztosított. A vasúttársaság a pótlóbuszok férőhelykapacitását az utazási igényekhez igazította, figyelembe véve a várható turisztikai forgalmat is.

A GYSEV Győr–Sopron, illetve Hegyeshalom–Sopron vonalán végzett pályakarbantartási munkák miatt szeptember 26-án és 27-én egész nap a soproni IC-k helyett Győr és Csorna, a szombathelyi IC-k helyett Győr és Szombathely között pótlóbuszok közlekednek, valamint 28-án délelőtt Csorna és Sopron között pótlóbuszok közlekednek.