A szódagépekkel otthon készíthetünk innivalót

A győri családi vállalkozás, az Aspico Kft. termékei közül az egyik legnépszerűbb a saját gyártású SodaCo szóda- gépük, amelyhez cserepatront, szénsavasító flakont és szörpöt is kínálnak.

– Amikor a visszaváltási törvény megszületett, az üzletek és a gyártók elkezdtek felkészülni a váltásra, így mi is. Felkészültünk a forgalom növekedésére, joggal: sokan próbálnak alternatív megoldást keresni a flakonos italok kiváltására. Sokkal több szódagépet vesznek az emberek, miközben a szörpökre is nagyobb az igény. A szódagépnél mindig a felhasználó adja hozzá a szén-dioxidot, így mindenki maga állítja be annak erősségét. A szódagép patronjában 425 gramm gáz van, így 60–80 liter szódát lehet belőle gyártani. Előnye, hogy nem kell gyűjteni a flakonokat, csak a patront kell cserélni – tudtuk meg Szabó-Csécs Orsolya értékesítési vezetőtől.

Olcsóbb és zöldebb, mint az ásványvíz

A szódagépet 20–30 ezer forint között lehet megvásárolni, a szódapatron pedig 3290 forint. Ha 60 üvegbe elég, akkor 55 forint egy liter szóda, de ha 80 liter jön ki belőle, akkor csak 41 forintba kerül. Már tavaly is 10–15 forinttal olcsóbb volt literje a géppel otthon készített szódának, mint az átlag szénsavas ásványvíznek. Ám azóta még 50 forinttal meg is emelkedett utóbbi ára, ha nem tudjuk vagy nem akarjuk visszaváltani a flakont.