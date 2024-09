Az október elsejével véget érő önkormányzati ciklus utolsó rendes képviselő-testületi ülésén mérleget is vont az ötévnyi munkáról Lőrincz György polgármester. Kiemelte, az erre a ciklusra szóló tervek kitűzésénél figyelembe vették a képviselők, a lakók, civilek ötleteit egyaránt. Így 8 területen 98 feladatnak gyürkőztek neki 2019-ben. Ebből 45-öt megvalósítottak, 24-be pedig már belekezdtek, így elmondható, hogy 69 célt megvalósított vagy hamarosan megvalósít a város. Ez az előző, sikeres ciklushoz hasonló mérleg, ami azért is különösen jelentős, mert az elmúlt éveket a pandémia, a háborús, energia- és inflációs válság egyaránt nehezítette. A testületi ülés után a polgármester az éves előírt közmeghallgatáson mutatta be az érdeklődőknek a város 2023-as évét, a fontosabb projekteket.