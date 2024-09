Ekkor, így is közel 60-70 centiméterrel kisebb tetőző vízállás várható a Győrben, mint amit a Duna visszatámasztó hatása okozott volna akkor amikor az tetőzőtt 858 cm-es nagybajcsi vízállás mellett. A műtárgy nyitását követően a Duna apadásával a Mosoni-Duna folyón is megkezdőik a vízszint csökkenése.

Szombathelyi László mutatja a vízszint különbségét.

Fotó: Molcsányi Máté

- Jelenleg 145 centiméter volt a különbség a Duna és a Mosoni-Duna vízszintje között, ennyivel magasabb jelenleg a Duna - nyilatkozta a Kisalföldnek pénteken délelőtt a véneki zsilipkapunál Szombathelyi László, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kirendeltségirányítója. Jelenleg most 779 centiméter a vízállás a torkolati műtárgy alvizén. A Véneki torkolati műtárgy 12 méter széles nyílásai (hajózsilip és a 2 db vízszintszabályozó nyílás) valamint a 2,5 méter széles halátjárója is zárva van. A Duna tetőzésének idejében a vízszintkülönbség meghaladta a 2 métert is, azonban a Duna lassú apadásának és a Lajta árhullám megérkezésének köszönhetően ez a szintkülönbség folyamatosan csökken, azaz a torkolati műtárgy nyitásáig további, lassú vízszintemelkedés várható a Mosoni-Dunán.

A Mosoni-Duna több folyó befogadója, mint például a Lajtáé, a Rábáé és a Rábcáé. Ezek vize mind a torkolati műtárgynál gyűlik össze. A vízszint lassan emelkedik, de mire ki tudjuk nyitni a műtárgyat - a két folyó vízszintjének kiegyenlítődésekor -, várhatóan így is 60-70 centiméterrel csökkenteni tudjuk a Győrben tetőző árvizet. Az előrejelzések alapján vasárnap tudjuk nyitni a kapukat, és ahogy a Nagy-Duna apad, megkezdődhet az apadás a Mosoni-Dunán is.

A műtárgy hatása messze érvényesül: a 2013-as árvízkor a Duna egészen Ásványráró-Hédervár térségéig visszaduzzasztotta a Mosoni-Dunát. A szakember azt is kifejtette, hogy azzal, hogy tudnak csökkenteni a Győrben tetőző árvízen, sok védekezési költséget is meg tudnak spórolni. A műtárgy fő feladata a szélsőséges helyzetek kezelése. A lesüllyedt kis- és középvízszintek visszaemelése valamint a nagyobb Dunai árhullámok kizárása a Mosoni-Duna folyóból.