Az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar tanévnyitó ünnepségén dr. Tóth Tamás dékán köszöntötte a 101 éves dr. Bercsényi Miklóst, aki zafírdiplomát vehetett át, mert 80 éve, 1944-ben Mosonmagyaróváron diplomázott. Az egykori hallgató 1923. március 21-én született Mátyásföldön, Mosonmagyaróváron folytatta felsőfokú tanulmányait, ahol a Mezőgazdasági Főiskolán szerzett oklevelet. Színes életutat és szakmai pályát járt be, orosz fogságba került, de szabotázs vádjával még börtönbe is. Később rehabilitálták. Volt főagronómus, 1960-tól 1985-ig pedig az Állami Gazdaságok Országos Központjában kiemelt mérnök, majd főosztályvezető. 1971-től négy évet töltött az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete (FAO) szakértőjeként Jemenben, ahol kísérleti gazdaságot hozott létre és vezetett. Számos kitüntetés és elismerés birtokosa, többek között megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét.

„Rendkívül megtisztelő számomra, hogy az intézmény zafírdiplomával köszöntött. Pontosan emlékszem, hogy 1944. április 12-én már katonaruhában tettem le az utolsó szigorlatot, mert be kellett vonulnom. Frissdiplomásként abban reménykedtem, hogy most kezdődik az egyenes pályafutásom, de az inkább egy szinuszgörbére hasonlított” – jegyezte meg viccesen dr. Bercsényi Miklós, utalva arra, hogy életében a viszontagságokból és a szakmai sikerekből is jócskán kijutott neki. Kiemelte, egész életét meghatározta az a szemléletmód, amivel Mosonmagyaróváron gazdagodott. „Rengeteget kaptam az intézménytől, köztük a gazdászbecsület szellemiségét, amelynek megfelelően mindig hű voltam a magyar hazához és a magyar föld ápolásához” – fogalmazott.

Dr. Pongrácz Attila, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karának dékánja adta át a zafírdiplomát, amit az ünnepelt, Molnár Lászlóné lánya, Molnár Andrea vett át.

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karán is minden évben fontos momentum, amikor átadja arany, gyémánt, vas, rubin és gránit okleveleit azoknak, akik tanítói oklevelüket 50, 60, 65, vagy 70 éve szerezték, és legalább 30 éven át pedagógusként dolgoztak. A kar életében idén először zafírdiploma kiadására is sor kerülhetett, amit a Székesfehérvári Ferenc József Nőnevelő Intézet Római Katolikus Népiskolai Tanítóképző Intézetben 80 éve végzett Molnár Lászlóné kapott meg. Az oklevelet Sárbogárdon, a Sárszentmiklósi Általános Iskolában az ünnepelt lánya, Molnár Andrea vette át, akinek dr. Pongrácz Attila, az intézet jogutódja, az Apáczai-kar dékánja személyesen gratulált.