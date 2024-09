Az első féléves működéséről számolt be a Volánbusz Zrt. a mosonmagyaróvári képviselő-testületnek. Muráncsik László képviselő kiemelte: színvonalas, részletes beszámolót kaptak, azonban megemlítette, hogy a vállalkozás képviselői sem a bizottsági ülésen, sem a testületi ülésen nem képviseltették magukat, holott lett volna kérdése.

A képviselő rámutatott a cég által ismertetett utasszám­csökkenés okára. Ugyanis az elszállított utasok száma 26,2 százalékkal, mintegy 144 ezer fővel csökkent az előző év azonos időszakához képest. Ez azzal is magyarázható, hogy bevezették a vármegye- és országbérleteket, aki ezt kifizeti, annak a helyi járatokon nem kell jegyet váltania. Ez pedig jelentős kiesést eredményezett. Muráncsik László arról is beszélt, hogy jelenleg túlfizetésben van a város a szállítási vállalat felé, finanszírozható a szolgáltatás.

Szabó Miklós is kitért az utasszámcsökkenésre, illetve az autóbuszvárók megújulására.

A beszámolóból kiderül, hogy május 1-jén állandó jellegű menetrend-módosítást vezettek be az alábbiak szerint: a szabad- és munkaszüneti napokon 7.25 órakor a vasútállomásról induló 1M jelzésű járat a továbbiakban 3 perccel később közlekedik. A munkaszüneti napokon 21.20 órakor a vasútállomásról induló 1M jelzésű járat a továbbiakban szintén 3 perccel később közlekedik.

Az elmúlt fél évben menetrend szerint 7982 járat indult, 18 esetben fordult elő járatkésés, ebből 4 eset a szolgáltató hibájából történt. A tárgyidőszakban járatkimaradás – a januári jogszerű sztrájk miatt – 9 esetben fordult elő.

Mosonmagyaróvár helyi autóbuszjáratain az első fél évben a viteldíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó személyszállítási bevételek összege 22,6 millió forint, az előző évhez viszonyítva 33,6 százalékkal, 11,4 millió forinttal csökkent. Mint írják, a jelentős helyi menetdíjbevétel-csökkenés a helyközi személyszállítási díjszabásban történt változás következményével is összefüggésben áll, tekintettel arra, hogy a helyi személyszállítást kiegészítik olyan helyközi járatok is, melyek a város közigazgatási területén belül helyi tarifával, azaz elővételben megváltott helyi menetjeggyel vagy bérlettel vehetők igénybe. Amennyiben a menetjegyvásárlásra a helyközi autóbuszjáratok fedélzetén kerül sor, akkor az már helyközi menetjegynek minősül, így nem jelenik meg a helyi bevételek között. Ezenfelül a 2023. májustól bevezetett helyközi vármegye- és országbérletet vásárló utasok köre bővült az előző év azonos időszakához viszonyítva, és az ilyen bérlettel rendelkező utasoknak nem szükséges helyi bérletet vagy menetjegyet váltaniuk, a város közigazgatási területén is tudnak utazni a városon átmenő helyközi járatokon.