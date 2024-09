Napok óta nem tudnak fürdeni 1 órája

Nagyon gáz - Nincs gáz három lépcsőházban Győr-Szigetben

A győri közösségi oldalakon már a hét végén sokan jelezték, hogy a Köztelek utcában három lépcsőházban péntek óta nincs gáz, se főzni, se fürödni nem lehet. Mint írták, ezekben a házakban idősek és gyerekek is élnek. Annyit tudtak, hogy a tömörség ellenőrzésből kikapcsolás lett, amiről egy kiragasztott tájékoztató papír alapján az is kiedrült, hogy akár több hónapig is tarthat a helyreállítás.

Barki Andrea Barki Andrea

Fotó: Csapó Balázs

Fegyelmi eljárás Dr. Dézsi Csaba András polgármester közösségi oldalán jelentette be csütörtökön, hogy a Köztelek utcában az útfelújítás előtt az alapépítmények cseréjét is elvégzik. A kommentekben többen még többen pozitívan szóltak arról, milyen jó, hogy a közműveket nem akkor akarják kicserélni, amikor már kész az úttest, hanem előtte. Az egyik hozzászóló azonban nehezményezte, hogy péntek óta nincs gáz az épületükben, mert a szolgáltató elzárta, mire a polgármester megköszönte a tájékoztatást, mondván, utána néz az ügynek. Közben azonban a közös képviseletet ellátó Győr-Szol Zrt. egy rövid, információt adott a lakóknak, amiben megerősítette, hogy az MVM azonnali hatállyal határozatlan időre kizárta a lépcsőházat a gázszolgáltatásból. Mint írták, ez ügyben a társasházkezelőt ne keressék, további információval nem rendelkezik. Dr. Dézsi Csaba András hétfőn délelőtt személyesen kereste fel a Győr-Szol Zrt. vezérigazgatóját, hogy járjon el az ügy mielőbbi megoldása érdekében, valamint azt is leszögezte, hogy a lakókkal szemben ez a stílus és ez az eljárás megengedhetetlen. A polgármestert ott arról tájékoztatták, hogy a házakban a melegvíz és a távhőfűtés szolgáltatása zavartalan, felvették a kapcsolatot a gázszolgáltatóval és mindent elkövetnek a szolgáltatás mielőbbi helyreállítása érdekében, valamint azt is leszögezték, hogy fegyelmi eljárást kezdeményeznek a cég nevében ily módon eljáró dolgozóval szemben. Tanácstalanság Hétfőn délután hiába kerestük az érintett, 6. és 8. számú épületben lakókat, bizonyára dolgoztak. Az egyik lépcsőházban azonban egy idősebb hölgy elmondta, hogy péntek óta nincs gáz az épületben, így meleg vize sincs, mert gázbojler szolgáltatja nála, valamint sem főzni, sem meleg vizet készíteni nem tud, mert gáztűzhelye van. Tanácstalan volt, hogyan oldja meg hosszabb ideig, mert még nincs információja arról, mikor kapcsolják vissza a gázt. A szemben lévő házsorban a 13-as épületben hétfőn délelőtt szüntették meg a gázszolgáltatást, tudtuk meg a földszinten lakó Pálfalvi Sándortól, aki elmondta, nála sincs főzési és fürdési lehetőség, pedig nagy szüksége lenne rá. Mint mondta, az ő házukban vagy két éve cserélték a gázvezetékeket, mégis most gázszivárgást észleltek. Valószínűleg a kötéseket akkor nem cserélték ki, de hogy ez mennyi ideig tart és mit kell tenniük, arról nem kaptak tájékoztatást a szolgáltatótól.

A 13-as épületben hétfőn délelőtt szüntették meg a gázszolgáltatást, tudtuk meg a földszinten lakó Pálfalvi Sándortól. Fotó: Csapó Balázs Elzárták a csapokat A polgármesteri közbenjárásnak köszönhetően a Győr-Szol Zrt. közben már tájékoztatta a lakókat arról, hogy a Köztelek utca 6-os, 8-as és 13-as lépcsőházában az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. (továbbiakban szolgáltató) tömörségi vizsgálatot tartott a gázrekonstrukciós munkálatok miatt. A szolgáltató elzárta a lépcsőházhoz bekötő vezetéken a gázt, mert a tömörségi vizsgálaton a gázvezeték hálózat nem felelt meg. Mint írták, a szolgáltató hivatalos tájékoztatását követően, amely a gázszolgáltatás visszakapcsolásának feltételeit tartalmazza, a közös képviselet a gázhálózat javításának folyamatát elindítja. Abban az esetben, ha a gázhálózat javítási költsége közgyűlési hatáskört érint, a közös képviselet a közgyűlést haladéktalanul összehívja. Lapunk is elküldte kérdéseit a gázszolgáltatást végző MVM Zrt-nek, amint válaszolnak arra, mi vár a lakókra, mennyi ideig lesznek gázszolgáltatás nélkül, tájékoztatjuk olvasóinkat.

