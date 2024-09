11:05 – Ausztriában is feszült a helyzet

Ausztriában is hatalmas károkat okoz a viharos időjárás, ráadásul hétfőn ismét jelentős mennyiségű csapadék hullott, így továbbra is feszült a helyzet az árvíz sújtotta területeken. A keleti országrészben jelenleg is tartó áradások és heves esőzések során az alsó-ausztriai rendőrség hétfőn két újabb halálos áldozatról számolt be. Egy 80 éves höbersdorfi (Korneuburg járás) és egy 70 éves untermarkersdorfi (St. Pölten járás) személyt ölt meg az otthonukba zúduló víztömeg. Vasárnap egy 75 éves tűzoltó vesztette éltét mentés közben Rust im Tullnerfeld-ben (Tullni járás).