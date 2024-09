Mérgesre érkeznek a katasztrófaturisták

- Nem tudom, mi célból készültek a videók a hídról, nyilván az aggódás vezetett mindenkit, hogy a nagy nyomás esetleg károkat okozhat a szerkezetben. A sok fotó és film a figyelmet mindenesetre felhívta a kialakult helyzetre. Az elmúlt napokban több százan jöttek el hozzánk, hogy a valóságban is lássák a torlaszt. Kénytelenek voltunk a közlekedést korlátozni a faluban. Egyrészt a Rába parton kialakított parkunkat tették tönkre, illetve az odavezető utat is szétnyomják a járművek, így arról a szakaszról kitiltottuk a forgalmat. A temetőnél van parkolónk, aki kíváncsi a hídra, ott megállhat és gyalog teheti meg az utat a folyóig. Másrészt egy újonnan aszfaltozott utunkat is igénybe vették sokan, akik eltévedtek és a kialakított önkormányzati építési telkeken forgolódtak és a murvás utat túrták fel. Ezt a részt is lezártuk már - sorolta Balázs Vince.

A polgármester elmondta: havonta negyvenezer forintjuk jut a közterületek karbantartására, de a katasztrófaturisták által okozott kár mértéke ezt már jóval meghaladja.

A szakemberek arról tájékoztattak bennünket, hogy a Rába tetőzött, nem kell már nagyobb vízmennyiségre, így érkező uszadékra sem számítanunk. Aztán, ha levonul az ár, tényleg megoldhatják a problémánkat az illetékes szervezetek

- jegyezte meg Balázs Vince, Mérges polgármestere.