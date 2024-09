– Az a tapasztalatunk, hogy a fiatalok nagyon élvezik, a berendezés megadja a kellő hangulatot, de negatív élményt még senkinek nem okozott. Szinte szünet nélkül jönnek a csoportok egész nap – mondta el dr. Szijártó István a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának tanársegédje. – A hazai program az egyetem Emberkereskedelem elleni küzdelem kutatócsoportjának szervezésében valósítjuk meg. Más projektjeink is vannak folyamatban, de jelenleg ez a fő tevékenységünk. Győr után Budapestre , Kaposvárra, Dombóvárra, Komlóba és Pécsre megyünk még. Ezt követően új forrásokra kell pályáznunk, mert maga a program ingyenes, de a kamionnak meg vannak a működtetési költségei és szeretnénk a Tiszán túlra is elvinni a programot. Emellett természetesen arra is meg van a lehetőség, hogy egy önkormányzat, vagy szervezet kibérelje a foglalkozást, így ha van iránta érdeklődés, nem kizárt hogy újra a térségbe látogassunk.

És hogy miért nem jutott még ki senki? Azt nem árulhatjuk el, a sokkoló igazságot mindenkinek a saját bőrén kell megtapasztalni.

A kamiont legközelebb Budapesten lehet majd kipróbálni.