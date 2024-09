Megújulás éve

Kiemelte, örömteli, hogy nem csak az elsősök és a kilencedikesek között vannak új tanulóik, hanem az előző tanév zárása óta, a nyár folyamán minden eddiginél több, 16 új diák iratkozott be az iskolába. A közösség nem csak diákokkal, hanem tanárokkal is gazdagodik ebben a tanévben, köztük egy új piarista szerzetessel, Böszörményi Gézával, aki Nagykanizsáról érkezett Mosonmagyaróvárra, és aki ettől a tanévtől az óvári rendház és a tantestület tagja lesz földrajz-hittan szakos tanárként.

– Rendhagyó év kezdetén állunk: ebben a tanévben ugyanis reményeink szerint két új honfoglalás is történik, anélkül, hogy messzire mennénk. A további erősödéshez szükséges az is, hogy ennek az értékteremtő munkának méltó környezetet teremtsünk, a nyár folyamán két helyszínen párhuzamosan zajlott, sőt még most is zajlik az építkezés: az épülettömb egyik végében, az egykori levéltár helyén épül az új gimnáziumi épületünk, amely 8 nagy tanteremmel és kisebb tanulási terekkel várja majd januártól a gimnazistáinkat. Legalább ekkora öröm számunkra, hogy a nyár folyamán teljes körűen megújulhatott a Deák térre és a Fő utcára néző Főhercegi Palota emelete, amely az alsó tagozat számára ad otthont, és amelynek gyönyörűen megújult tereit az alsó tagozatosok szeptember második hetétől el is foglalhatnak. Az első hét minden bizonnyal fog némi kellemetlenséggel járni, de mi már látjuk azt az eredményt, ami miatt érdemes ezt türelemmel viselni. A szépülés folyamata ezzel nem áll meg, az őszi hónapok folyamán be fog fejeződni az épületkomplexum összes vizesblokkjának, tornatermi öltözőinek felújítása – sorolta még az iskolaigazgató, aki köszönetet mondott a páratlan összefogásért, melynek révén az utolsó napokban diákok, öregdiákok, tanárok és technikai dolgozók együtt tudtak dolgozni azért, hogy a diákokat méltó környezetben fogadják. Különösen a diákoknak szeretném megköszönni azt, hogy a nyári szünet utolsó napját feláldozták ezért, tudjuk, hogy ez óriási lemondás.