-Részeredményekről már most is beszámolhatunk, hiszen időről időre elfogunk egy-egy tolvajbrigádot. A lebukottak azonban idővel tovább folytatják tevékenységüket, és vállalkozó szellemű újoncok is mindig akadnak. Jelenleg két gyanúsított 20-22 kerékpár ellopását ismerte be, köztük azonban számos a régebbi eset is - mondta el a főhadnagy, akinek becslése szerint Győrben akár 5-6 kerékpárlopásra szakosodott banda is működhet. Fogtak el olyan tettest is, aki megrendelésre „dolgozott”, addig keresgélt, amíg meg nem találta a kliens igényének megfelelő színű, típusú, sebességfokozatú bringát.

- Van reális esély arra, hogy az ellopott kétkerekűt visszakapja a tulajdonosa?

-Igen, de többnyire csak akkor, ha a kerékpáron volt azonosító jel. Hogy a kerékpárlopás további terjedését megakadályozzuk, a jövőben szigorú intézkedéseket vezetünk be. A közúti ellenőrzések során a rendőrjárőr vagy a nyomozó kérni fogja a kerékpárosokat, hogy bizonyítsák be, hogy a jármű a jogos tulajdonuk. Aki erre képtelen, attól az igazolásig akár le is foglalhatják a kerékpárt. Ezért kérjük a becsületes polgárokat, hogy a megfelelő papírokat tartsák maguknál, ha pedig új kerékpárt vesznek, akkor arról kérjenek számlát, és arra a bolttal írassák rá a jármű számát, színét, leírását.