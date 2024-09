Programkínálatunk idén is rendkívül gazdag, azt gondolom, hogy valamennyi programunk hozzájárul klubszövetségünk közösségépítéséhez és a tartalmas kikapcsolódáshoz. Az elkövetkező napokban például ellátogatunk a környező településekre, hogy vendégeink megismerhessék az ott élő nyugdíjasainkat és az ott működő klubjainkat. Ezenkívül örömtánccal, erdei sétával, éjszakai túrával is készülünk az érdeklődőknek. A résztvevők megismerhetik Sopron történetét és nevezetességeit, de ellátogathatnak Hegykőre, Ausztriába és egy igazán hangulatos borkóstolón is részt vehetnek