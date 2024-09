Az ülés kezdetén a tagok egy perc néma csenddel emlékeztek meg júniusban elhunyt képviselőtársukról Molnár Ritáról. A megüresedett pozícióra a területi választási bizottság határozata alapján a 2019- es évi megyei listáról Kovács József Jánost lépett a testületbe. A közgyűlésen az új képviselő már aktívan vett részt, az eskütételt követően. Kovács József László az október 1-i megalakuláskor is tagja lesz a testületnek, mivel erre az időszakra is elnyerte a mandátumot.

Három új polgárőr szövetség a vármegyében

A közgyűlés első napirendi pontjaként Funk József a vármegyei Polgárőrszövetség elnöke számolt be a szövetség munkájáról. Győr-Moson-Sopron vármegyében 99 polgárőr egyesület 112 plusz egy település közbiztonságára felügyelnek. A 3770 polgárőr 2023-ban több mint 419 ezer órát járőröztek idén pedig már 210 ezer szolgálati órát teljesítettek.

– Örömteli hír, hogy 3 új egyesület jött létre Ravazdon, Csapodon és Dunaszigeten. Az egyesületek 89 százaléka rendelkezik járművel, az utóbbi években pedig a járműpark átlagéletkora is csökkent. A meglévő elektromos mopedek, biciklik és quad mellett jövőre elektromos rollereket is szeretnének beszerezni, ezzel is csábítóbbá téve a fiatalok számára a polgárőr munkát – mondta el Funk József.

Este hattól hajnali kettőig járőröztek

A vármegyei polgárőrök a rendőrséggel két közös akcióban vettek részt. Győr néhány területén megszaporodtak a rendbontások, így decemberben 63 februárban 44 polgárőr járőrözött a rendőrökkel közösen a városrészekben este 6 és hajnali 2 óra között. Ezt követően - a visszajelzések alapján - az érintett térségben megszűnt a probléma.

Funk József hozzátette a teljes létszám körülbelül ötven százaléka aktív állományú. Sokan korukból vagy élethelyzetükből adódóan nem tudnak már olyan aktívan részt venni a szövetség munkájában ezért kiemelten fontos, hogy a fiatalokat is bevonják. Ennek egyik alapköve az "Egy iskola egy polgárőr" program, aminek keretében akár már harmadikos gyermekek is részesei lehetnek a polgárőr munkának kis társaikat segítve az iskolában. A győri Bercsényi iskolában pedig ifjúsági centrum is működik, ahol a rendészeti szakos tanulók aktivitása kiemelkedően magas, sokan saját településük polgárőrségének kötelékében teljesítik a kötelező nyári gyakorlatukat.