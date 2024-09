- Hálásak vagyunk hogy ebbe a gimnáziumba járhattunk, hogy olyan értékeket képvisel a mai napig az iskola melyre büszkék vagyunk - emelték ki a szervezők.

A Köszönöm Partit nyilvánosan nem hirdették meg, négyen szervezték. Azokat az első körös ismerőseiket, barátaikat hívták össze, akikhez személyes kapcsolódásuk van, így igen baráti körben ünnepelhettek. Németh Tibor 42 éven át tanított, 40 éve lett igazgatóhelyettes és 29 évig igazgatta a gimnáziumot. Igazgatósága alatt sikerre vitte az iskolát, évek óta az egyik legjobb vidéki oktatási intézmény a Kazinczy, az iskola az országos top 10-be is többször bekerült. - A siker titka, hogy szeretnek az iskolába járni a gyerekek, és az, aki szereti az iskoláját, örömmel tanul - mondogatta mindig Németh Tibor.

Mielőtt ajándékkal lepték volna meg az egykori almáter diákjai nyugdíjba vonuló oktatójukat, röviden összegezték meddig jártak az intézménybe, milyen emlékek kötik őket a helyhez, a legendás pedagógushoz. Volt, aki azóta szintén tanár lett és hatására választotta a történelem szakot, vagy jött vissza tanítani, íratta be gyermekét a Kazinczyba. Majd új igazgató, Gecsei Kolos is köszöntötte az egybegyűlteket, aki arra bíztatta a részvevőket, hogy ne csak egy alkalom erejéig jöjjenek, össze hanem a jövőben is találkozzanak, mint az iskola volt diákjai.