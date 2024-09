Több helyre is kormányablakbusz érkezik a napokban. Október 1-jén Harkán áll meg először, a buszfordulónál 9-től 10.45-ig intézhetik a település lakói hivatalos ügyeiket. A következő megállóhely Peresztegen lesz, ahol 12 és 13.15 között, a polgármesteri hivatalnál várja az ügyfeleket. Ezen a napon a guruló mobil busz 14.15 és 14.45 között Hidegségen, az önkormányzati hivatalnál is megáll. Október 2-án szintén két helyre érkezik. 9 és 11.30 között Nagycenken az Egészségház előtt, 13 és 14.30 között Fertőendréden az önkormányzat parkolójában lehet ügyet intézni. Mindegyik helyen a lejárt okmányok, személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél vagy diákigazolvány cseréjét lehet elintézni, de parkolási igazolvány is kérhető. Illetékfizetésre kizárólag bankkártyával van lehetőség.