Agrár- és élelmiszerirányban képeznek a megyében két intézményben, beiskolázási gondjaik nincsenek, fel tudják tölteni az osztályokat

– mondta Hoczek László, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója. Szerencse, hogy óriási igény van a gépészekre, a korszerű minőségi gépjavítás egyre inkább felértékelődik. A különböző megyei cégek, mint az Agrotec, a KITE, más gépforgalmazók folyamatosan igénylik tőlük az új embereket a gépek javításához. A mezőgazdasági technikus és mezőgazdasági gépész, illetve a gazdaképzésük pedig azért fontos, mert jelentős generációváltás előtt áll a szektor, a szülői gazdaságokban egyre nagyobb szükség van a képzettebb munkaerőre.

A Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum a képzésközponttal együtt segíti a tanulók szakmai képzését, ami azt jelenti, hogy már nemcsak az iskola keretein belül folyik a képzés, hanem az ágazati képzőközpont a legjobb képességű diákokkal tanulói szerződést köt, amely gyakorlatilag munkaszerződés fizetéssel, szabadsággal. Ők a képzésüket az iskola falain kívül töltik a cégeknél, gazdaságoknál.

– Közben azért a tanműhelyi, tangazdasági képzéseinket sem engedtük el, mert nincs olyan gazdaság, amely egyformán nevel baromfit, sertést, szarvasmarhát és még növényt is termel – tette hozzá a főigazgató. – A tanulók 15–20 százaléka megy tovább gépésznek a mosonmagyar­óvári karra, a győri egyetemre, néha Keszthelyre. Amit fejlesztenünk kell még, a közismereti képzés, mert a diákok alaptudása matematikában, szövegértésben, szerkesztésben hagy kívánnivalót maga után, így hiába a kiváló szakmai tudás, az egyetem első két évében, az alapozós képzés során meggyűlik a bajuk a szakrajzzal, géptannal, matematikai ismeretekkel.

A Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum előnye lehet az is, hogy erasmusos pályázat révén évente 400–500 tanulót utaztatnak rövid és hosszú távú gyakorlatokra külföldre, Portugáliába, Ciprusra, Romániá­­ba, ahol kisebb csoportokban, műhelyekben okosodnak. Hentestanulóik Dániába járnak ki, ezek vizsgával fejeződnek be. A centrum egymilliárdos tangazdaság-fejlesztési támogatást is nyert, a legolcsóbb traktor, amit legutóbb beszereztek, 78 millió forint volt, kis túlzással annyi számítógép van benne, mint az űrhajókban.

Ha ma beülünk a korszerű gépekbe, azokban légkondis fülke és porszűrő van, ergonomikus ülésekkel, a gazda vezeti a traktort, és közben számítógépek segítik a munkáját

– közölte Hoczek László.