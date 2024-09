A csornai képviselő-testület a közelmúltban úgy döntött, hogy városi tulajdonban lévő területeket ad el a Fertő-Hanság Nemzeti Parknak, hogy az megteremthesse a Hanság Natura 2000 terület ökológiai vízkészlet-gazdálkodásához szükséges műszaki feltételeket. A képviselő-testület mostani döntésével négy darab "kivett magánút" az önkormányzat forgalomléptelen vagyonából a korlátozottan forgalomképes vagyonába került át.

A városvezetés "berekesztette" az ülést, ebben a formában nem tanácskozik többet a képviselő-testület. Fotó: Cs. K. A.

Képviselő-testületi döntések

Napirenden szerepelt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csornai Gondviselés házának munkájáról szóló beszámoló. A tájékoztatóból kiderül, hogy a szervezet szerződés alapján biztosítja a fogyatékkal élők nappali ellátását és a támogató szolgáltatás keretébe tartozó feladatokat. 2023-ban harmincöt település tartozott illetékességi területükhöz.

A helyi temetőket üzemeltető Jószív kft. is számot adott a 2023-as tapasztalatairól, az elvégzett munkákról. Az ülésen elhangzott, hogy a cég képviselőjével tudatta a városvezetés, hogy milyen gondokról kaptak jelzéseket a csornaiaktól, milyen feladatok azok, amikre ezután nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Arról is döntöttek a képviselők, hogy az önkormányzat ebben az évben is csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz, amint a pályázat kiírása megjelenik.

A testületi ülés végén Véber József (DK-Momentum-Jobbik-MSZP-LMP) képviselői kérdést tett fel a tervezett csornai sportcsarnok jövőjével kapcsolatban. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester válaszában elmondta, hogy információi szerint a forrást biztosító kormányhatározatnak lejárt a határideje, ezért azt vissza kellett vonni. "Ez egy jogtechnikai kérdés. Az elvi határozat, mely a sportcsarnok építéséről rendelkezik, érvényben van most is"-fogalmazott a polgármester. Major András alpolgármester hozzátette: a kormány továbbra is támogatja a csarnok építését. "Amint a központi költségvetés lehetőséget biztosít rá, folytatódik a projekt. 212 millió forintot már kaptunk az államtól, amiből sokat haladtunk az előkészítéssel, tervezéssel. Bízunk benne, hogy a forrás minél előbb megérkezik a folytatáshoz"-fejtette ki Major András.