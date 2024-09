A keleti országrészben jelenleg is tartó áradások és heves esőzések során az alsó-ausztriai rendőrség hétfőn két újabb halálos áldozatról számolt be. Egy 80 éves höbersdorfi (Korneuburg járás) és egy 70 éves untermarkersdorfi (St. Pölten járás) személyt ölt meg az otthonukba zúduló víztömeg. Vasárnap egy 75 éves tűzoltó vesztette éltét mentés közben Rust im Tullnerfeld-ben (Tullni járás).

Árvízi helyzet Alsó-Ausztriában Fotó: https://volksgruppen.orf.at/magyarok

Hétfőn újabb lehetséges gátszakadásokra figyelmeztetett a katasztrófavédelem és a közlekedésben is komoly fennakadásokat okozott az árvíz, ugyan a déli autópálya (A2) Wiener Neudorf melletti szakasza tegnap reggel óta járható.

Varga Péter naponta ingázik Sopron és Bécs között, elmondása szerint tegnap valóban voltak fennakadások az autópályán és a városban, mára azonban ennek nyoma sincs. Az autópálya járható és a városi közlekedés is gördülékeny.

Nemcsak a közutakon, hanem a vonatközlekedésben is nehézséget okozott az ítéletidő. A Vulkapordány (Wulkaprodersdorfból) és Kismarton( Eisenstadt) irányába közlekedő vonatokat vonatpótló autóbuszok helyettesítik. Az ÖBB Kismarton (Eisenstadt) és Nezsider (Neusiedl am See) közötti vonalán a vonatközlekedést törölték, és nem közlekednek vonatpótló autóbuszok sem. A Neusiedler Seebahn GmbH járata csak a Fertőszentmiklós – Pamhagen – Neusiedl am See szakaszon közlekedik. Nezsiderből (Neusiedl am See-ből) Bécs főpályaudvarra vagy Kismartonba (Eisenstadt) továbbutazni jelenleg nem lehetséges. A bécsi főpályaudvar és a magyarországi Hegyeshalom között sem közlekednek a vonatok. A Bécsújhely (Wiener Neustadt) és Nagymarton (Mattersburg) közötti vasútvonal szintén le van zárva. Az Ausztria nagy részét jelenleg sújtó viharos időjárás miatt az ÖBB szeptember 19-ig, azaz csütörtök estig meghosszabbította a péntek óta érvényben lévő utazási figyelmeztetését - olvasható a volksgruppen.orf.at/magyarok honlapján.