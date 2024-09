A Győri Tankerületi Központ fenntartásában működő 64 intézmény több mint 100 feladatellátási helyen felkészült a 2024/2025-ös tanévre – közölte lapunk érdeklődésére dr. Nagy Adél igazgató.

Zökkenőmentes tanévkezdés

– A nyári karbantartási munkálatok tervezetten, az igazgatók jelzései alapján zajlottak. Ezek között szerepelt számos, az állagmegóvást elősegítő vagy viharkárokat enyhítő beavatkozás, de a szükséges érintés- és tűzvédelmi, baleset-megelőző intézkedésekre is fokozott figyelmet fordítottunk. Elvégeztük a szükséges tisztasági festést több mint 10 ezer négyzetméternyi falfelületen. Minden évben kiemelt feladatunk az iskolabútorok szakaszos cseréje, illetve a létszámhoz igazodóan új bútorzat beszerzése, melyre most is több mint 20 millió forintot fordítottunk. Nagyobb beavatkozás történt például az écsi intézményben, ahol a homlokzatot újítottuk fel. Több helyszínen kellett intézkedni a beázások, az esővíz nem megfelelő elvezetése miatt, így például a győri Révai-gimnáziumban a falvizesedés problémáját oldottuk meg a vízelvezetés kiépítésével, az érintett tantermek vakolásával – mondta el az igazgató.

A felvételen a soproni Gárdonyi-iskola szerepel, ahol augusztusban végeztek a folyosók festésével.

Fotó: Máthé Daniella

Arról is beszámolt, hogy a fentieken túl a szükséges higiéniai papír- és tisztítószer-beszerzésről is gondoskodtak.

A megnövekedett tanulói létszám miatt megkezdődött a konténertantermek telepítéséhez kapcsolódó tervezés és előkészítés Győrzámolyon, Koroncón és Győrújbaráton. Így a szükséges hatósági és kivitelezői munkálatok után a tanév során már a minden igényt kielégítő, vizesblokkokkal és új bútorzattal ellátott komfortos termeket vehetik birtokba a tanulók. A zökkenőmentes tanévkezdést nem érintik a munkálatok

– jelezte dr. Nagy Adél.

Szintén megkezdődnek a Magyar Falu Program 2. ütemében tervezett iskolaépület- és tornaterem-felújítások Téten, Dunaszentpálon, Tápon, Ikrényben, Ravazdon és Halásziban.

Kisebb munkálatok az őszi szünetben is

A Soproni Tankerületi Központ által fenntartott iskolákban összesen 10.285 tanuló kezdte meg a tanévet, közülük az első évfolyamos gyermekek létszáma mintegy 854. Sopronban az állami fenntartású iskolákban összesen 2896 iskolásnak csengettek be szeptember 2-án, közülük 275 lesz elsős. Az általuk fenntartott 64 feladatellátási helyen az éves tervben szereplő nyári karbantartásokat, felújításokat tanévnyitásra mindenhol befejezték.

Az intézményekben jellemzően tanteremfestések, közösségi terek felújítása, a fűtési szezonra felkészülés előkészületei valósultak meg. Ezenkívül iskolabútorok, padok, székek beszerzése is megtörtént. A nyári szünetben teljesített állagmegóvásokon, javításokon kívül az őszi szünetre is tervezünk kisebb munkálatokat

– mondta el Marek János tankerületi igazgató. Hozzátette, a Soproni Tankerületi Központ által fenntartott intézményekben a minőségi pedagógiai munkához a szükséges feltételek mindenhol biztosítottak.