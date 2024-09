Október elsejétől tizenegy új polgármester lép hivatalba Mosonmagyaróváron és környékén. Három város közül kettő élén lesz változás: a 2006–2010 között a Lajta-parti várost már irányító Szabó Miklós lép Árvay István helyére Mosonmagyaróváron. Kovács Gábort Nátz Miklós váltja Lébény élén.

A falvakon is kilenc helyen új polgármestert köszönthetnek. A most lejáró ciklus után több elöljáró eleve nem is indult a júniusi választásokon. Így Marovics Géza Dunaremetén, a szigetközi településen öten is indultak a vezetői székért, Nagy Zoltán Alajos 65 szavazattal érdemelte ki a tisztséget. Püskin Makai Jenő sem indult: szintén öt jelöltből Mátyus Balázs lett a befutó. Dunaszigeten Cseh Benjamin dr. Husvéth Bélának adja át a stafétabotot.

Novák András jelenlegi polgármester Feketeerdőn szintén nem jelöltette magát, utódjának sem akadt versenytársa: Mogyorósi Krisztián 295 szavazattal lesz a falu első embere. Mecséren is váltás jön, Csaplár Zoltán után Füsi Rudolfnak szavaztak bizalmat. Héderváron Juhász József helyére Ábrahám Szilvia kerül. Mosonszolnokon visszavonult Török Sándor, helyét Bódi István veszi át. Mosonudvaron Szakáll Zoltánnak szavaztak bizalmat Rinczki Lajos polgármester helyett. Frank Anita Várbalogon szintén nem indult, ott Lukács Zsolt nyerte a választást.

Ásványrárón Popp Rita, Bezenyén Márkus Erika, Darnózselin Némethné Molnár Andrea, Dunakilitin Kovács Andorné, Halászin Majthényi Tamás, Hegyeshalomban Szőke László, Jánossomorján Lőrincz György, Károlyházán Barna Péter, Kimlén Eller Gizella, Kisbodakon Timár Gábor, Levélen Kiss Béla, Lipóton Tóth Péter, Máriakálnokon dr. Tóásóné Gáspár Emma, Mosonszentmiklóson Bedő Csaba, Rajkán Kiss Vince, Újrónafőn Tóth Mária irányítja a település ügyeit továbbra is.