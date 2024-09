– Az egykor kis mezővárosnak az idők során több hátránnyal is meg kellett küzdenie. A második világháborút követő népmozgásokkal, kitelepítésekkel és betelepítésekkel, az 1950-es évektől egyre szigorodó határsáv létesítésével, a betelepülők által jelentette kihívásokkal, a térségben betöltött szerep többszöri megváltozásával. Ám a település, a város, mára az összes korábbi hátrányából előnyt kovácsolva változott, hiszen a nyitott határ és a közösség kohéziója a térkapcsolatok irányát is megváltoztatta. Ez az átalakuló és erősödő irányultság pedig hatással van a lakosságra éppúgy, mint a település fejlődésére és az itt található gazdasági egységek működésére is – emelte ki az országgyűlési képviselő, aki szerint a határ közeli település jelentős fejlődésen ment át. Nagy István kívánta, hogy a továbbiakban is találják meg az adott kor kihívásaira a legjobb döntéseket, továbbá hangsúlyozta a helyi közösségek szerepét.

Lőrincz György, Jánossomorja polgármestere arról beszélt, hogy egy Interreg projekt keretében Nagyfödémessel közösen sikeresen pályáztak, s e rendezvényt is ennek keretében szervezték. A megnyitót követően az ünnepi testületi ülésen adták át a település legrangosabb díjait, s megerősítették a 20 éve aláírt testvértelepülési szerződést a felvidéki községgel. A város új főterére pedig színes programokkal várták az érdeklődőket.

Száraz Pál, Nagyfödémes alpolgármestere a polgármester üdvözletét adta át, kiemelve, hogy a kezdetekben is sikeres testvértelepülési kapcsolat mára erős szövetséggé nőtte ki magát, ahol mindkét fél tudja, hogy minden helyzetben számíthatnak egymásra.