Három kategóriában (IPA/APA, búzasör és nemzetközi sör) végül 26 nevezett tétel indult az országos zsűri és a jelenlévők kegyéért.

Győzött végül IPA kategóríában Potyondi Attila Belga túlélője. Búzasörben Jancsák Máté Rock and rollja, míg nemzetköziben Sipkovits Szabolcs Füstöse nyert. A Best Show díjat is Sipkovits Szabolcs kapta, ő szerezte ugyanis a legtöbb pontot összesítésben. A Best of Pannonhalma díjat Csóka Gábor és Polyák Dániel kapta. A rendezvényt a sörfőzést bemutató kiállítás színesítette.