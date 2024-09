A múlt héten a Duna menti Gönyűn a falu apraja-nagyja az árvízi védekezésből vette ki a részét. Palánki István is egész nap munkagéppel dolgozott a homokzsákok töltésénél. Délelőtt egy rövid időre hazament, aztán visszatért és folytatta a munkát. Akkor hívták telefonon: nagy a baj, ég a házuk! Sietett haza, s vele még jó néhányan. Hazaérve látta, hogy az épület előtere lángokban áll, valamint már égett a tető is. Szinte azonnal megérkeztek a tűzoltók is. Volt aki rögtön lekapcsolta a gázt és a villanyt.

