Magyar Vöröskereszt Mosonmagyaróvár Területi Irodája csütörtökön tett felhívást, hogy várnak minden olyan adományt, amelyet az árvízi védekezésben részt vevők ellátására tudnak fordítani: kávét, kockacukrot, tejport vagy kávétejszínt, ásványvizet és szendvicshez alapanyagot. Gurdonné Korom Zsófia területi vezető fantasztikus eredményről számolt be: a felhívásra gyorsan reagált a lakosság, a helyzet fontosságát felismerve és rengeteg adomány érkezett, magánszemélyektől, egyesületektől, cégektől, így a Menton Jobstól, az ALL4DENT Kft.-től, az UNO Automotortól, a Civilek Püskiért 2020-tól, a Bindertől és az Asdagtól.



A Magyar Vöröskereszt önkéntesei szendvicset pakolnak Moonmagyaróváron

Fotó: Magyar Vöröskereszt Mosonmagyaróvár Területi Szervezete

– Nagyon sok felajánlást kaptunk, amit ezúton is köszönünk. Az ellátás szervezetten történik, az Operatív Törzs iránymutatásának megfelelően folyamatosan érkezik az értesítés, hogy mikor, mennyit, hová vigyünk. A szendvics, sütemény, ásványvíz mellett a kávénak is nagyon örülnek az árvíz ellen védekezők. A Vöröskereszt munkáját sok önkéntes is segíti Mosonmagyaróvár mellett Várbalogról, Dunakiliről, Mecsérről, Mosonszolnokról, Püskiről, Újrónafőről, Kisbodakról és a Nagycsaládosok Egyesülete részéről – hangsúlyozta Gurdonné Korom Zsófia, aki szerint hatalmas az összefogás. Eddig Ásványrárótól Dunakilitig, illetve Győrzámolyig és Zselykepusztára mentek ellátmányal összefogásban a Szigetköz Járási Mentőszervezet kötelékében Ásványráró, Hédervár, Darnózseli és Csorna Őnkéntes Tűzoltó Egyesületeivel.

A vöröskeresztes ellátmány megérkezett Ásványráróra az árvízi védekezőkhöz

Fotó: Magyar Vöröskereszt Mosonmagyaróvár Területi Szervezete

A Magyar Vöröskereszt hegyeshalmi alapszervezete is akcióban napok óta. A Lajta ezen szakaszán a vízügyesek, katasztrófavédők, katonák, a hivatásosok teljesítenek szolgálatot, önkéntesek nem. Látogatásunkkor valamennyi helyszínen örömmel fogadták a friss kávét és ásványvizet a védekezők.

Fekete Tamás területi elnök a vízügy munkatársaival Hegyeshalomnál

Fotó: Kerekes István

– A Magyar Vöröskereszthez jött a felkérés, hogy a töltésen dolgozók ellátmányát Hegyeshalomnál segítsük. Mivel itt civilek nem tevékenykednek, csak hivatásosok, ezt a feladatot a hegyeshalmi alapszervezet el tudja látni. Főképpen kávéra és ásványvízre volt igény eddig – emelte ki Fekete Tamás, a Magyar Vöröskereszt Mosonmagyaróvár Területi elnöke, aki egyben a Hegyeshalmi Vöröskereszt Lakóterületi Alapszervezet titkára is.