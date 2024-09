Az elmúlt hónapokban a közösségi oldalakon több olyan videó és beszámoló is megjelent, amiken a nem a legcsalogatóbb oldalát mutatja a győri belváros.

Nem csak a Baross út, hanem az egész történelmi belváros közbiztonsága problémás. Elsősorban a nem bérből és fizetésből élők magatartása jelent problémát a közterületeken

– mondta el Obertolné Horváth Tímea a Győri Bevásárló Utcák Alapítvány elnöke. – A probléma nem új keletű. Azt is észrevehető, hogy a rendőrség az elmúlt két hétben többet képviselteti magát a városrészben mint korábban. Sajnos magánszemélyként is tapasztalom, hogy este a padokon kapualjakban tartózkodók részéről rendszeresek az atrocitások. Sokan félve járnak ezeken az utcákon. A helyi boltok forgalmát közvetlenül még nem befolyásolta ez, de a biztonságérzet csökkenése közrejátszik abban, hogy kevesebben jönnek be a belvárosba.

Obertolné Horváth Tímea hozzátette 2023-ban a Győri Bevásárló Utcák Alapítvány "Élhető Belváros: Élmény. Szolgáltatás. Érték" projektje több workshop keretében kérdőívekkel fordult a belvárosban életvitelszerűen tartózkodók felé.

– Kíváncsiak voltunk arra, hogy a lakosok milyen problémákkal találkoznak lakókörnyezetükben és milyen ötleteik lennének a városrész fejlesztésével, szépítésével kapcsolatban. Az ide látogatókat milyen benyomások érik. A kiértékelés során kiderült, hogy sokan panaszkodnak a rossz közbiztonságra. A lakók szeretnének nagyobb és aktívabb rendőri/városrendészeti jelenlétet az utcákon. Előkerült problémaként a migráns-kérdés és a hajléktalanok jelenléte is.

Lokális jellegű a probléma

A témával kapcsolatban kerestük a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Elmondták, hogy a Győr belvárosát érintő probléma kriminalisztikai szempontból lokális jellegű, legfőképpen a lakcím nélküli, hajléktalan életmódot folytató személyek jelenléte okozza. A legfőbb gondot az jelenti, hogy ezek az emberek a jogszabályokat nem, vagy nem teljes körűen tartják be, és a közösségekbe történő beilleszkedésük sok esetben akadályokba ütközik. A szabálytalanságok megakadályozása és visszaszorítása érdekében az állományt úgy csoportosítják, hogy a Belváros és annak környéke rendőri erővel biztosítva legyen. Heti szinten több alkalommal szerveznek fokozott ellenőrzéseket, a városrendészet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő központ bevonásával. Zenés-táncos rendezvények idején pedig megnövelt létszámú rendőri erővel vannak jelen a helyszíneken.