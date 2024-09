Makkosné Petz Brigitta irányítja augusztus közepétől a mosonmagyaróvári Kossuth-gimnáziumot. Az új iskolaigazgatóval beszélgettünk pályájáról, elképzeléseiről.

– Az általános iskolában is nagyon jó tanáraim voltak, köztük a testnevelőm. A gimnázium ideje alatt érlelődött meg bennem, hogy magam is a pedagógusi pályát válasszam. Mindig is vonzott a sport, de csak ezt kevésnek találtam, ezért biológiával párosítva végeztem pedagógusként Pécsett. Első munkahelyem és egyetlen az iskola, ahol magam is érettségiztem.

- mondta az igazgatónő.

– A Kossuth-gimnáziumban 1998 óta dolgozom: három osztály osztályfőnöke voltam, és biológia-munkaközösségvezetőként is tevékenykedtem. Mindig is kerestem a lehetőségeket, hogy képezzem magam, fejlesszem, megújítsam a tudásomat. 2007-ben doktoráltam, 2015-ben mesterpedagógusként szakértő, majd 2019-től nevelési igazgatóhelyettes lettem, 2021-ben pedig közoktatás-vezetői oklevelet szereztem. Amikor lehetőségem nyílt rá, éreztem magamban motivációt, hogy pályázzak gimnáziumom igazgatói állására – avatott be az új igazgató, aki egy 19 éves lány és 12 éves fiú édesanyja. Lánya idén végez a Kossuthban, fia jövőre jön az intézménybe.

Makkosné Petz Brigitta számára, mint mondja, mindig is fontos volt a sport, a testi és lelki egyensúly. Gimnazistaként diák- olimpiákon ért el sikereket, távolugróként, a röplabdacsapat tagjaként. 19 évig labdarúgó- játékvezetőként is tevékenykedett, FIFA-asszisztensként U17-es világbajnokságon is részt vett. Jelenleg a női élvonalban és férfi NB III-as mérkőzéseken kapcsolódik be a fiatal játékvezetők oktatásába mint ellenőr. Lányával rendszeresen űzi a TRX-sportot is.

– Jelenleg előkészítő munkák zajlanak, azon dolgozunk, hogy gördülékenyen induljon szeptember 2-án az új tanév. A szakos ellátottság rendben van: öt új pedagógus érkezett, ketten pályakezdők. Egy hetedik és három kilencedik belépő osztályunk lesz szeptemberben. Az ápolói képzés még idén nem indul, de reményeink szerint jövőre lesz kellő számú jelentkező. A sport tagozaton most érettségizett az első osztály, bízom a tagozat hosszú távú jövőjében. Emellett a többi tagozatunkat is erősíteni szeretnénk. A hat évfolyamos matematika és emelt német tagozatunk mellett egyre népszerűbb lett az angol és a természettudomány is. Az intézmény eddigi hagyományait szeretnénk tovább ápolni, ugyanakkor a társadalmi igények változásait is figyelembe kell vennünk. Az új kínálatokon is gondolkodnunk kell, akár új idegen nyelven is – emelte ki az intézményvezető.

Az igazgató céljai között szerepelnek emellett az infrastrukturális fejlesztések. Elmondása szerint régen volt nagyobb, átfogó korszerűsítés. Ehhez a tankerület és az önkormányzat összefogása is szükséges, továbbá pályázati lehetőség is.

– A régi jó dolgok megtartása és az új tervek megvalósítása mellett nagyon számítok kollégáimra, hiszen velük együtt, munkájuknak, szakmaiságuknak köszönhetően lehet öregbíteni gimnáziumunk hírnevét. Mi a jövőt a jelenben tanítjuk! – búcsúzott.