Az idei egyben egy elsőség is, hiszen csatlakozott hozzánk a Klempa Kálmán 7. Területvédelmi ezred is, akik szintén a laktanyában teljesítik a szolgálatot

– mondta el Matyi Tibor a Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred ezredese. – Az ilyen alkalmak kiváló lehetőséget kínálnak arra, hogy közelebb hozzuk az emberekhez a honvédséget és kötetlenebb keretek közt mutathassuk be nekik a katona hivatást. A látogatók megtekinthetik az aktív állomány fegyverzetét, ezek közül újdonság a csúcs technológiát képviselő NASAM rendszer, amelyet a múlt évben szereztünk be, de lehet nosztalgiázni is. Az élmény lövészeti park is nagyobb helyre került, itt lézer, airsoft és paintball fegyvereket lehet kipróbálni, valamint számos bemutatóval is készültünk, mint például dinamikus harcászati bemutató, ami egyben a nap egyik csúcspontja is, de itt vannak a társ szervek is mint a rendőség vagy a NAV, akik egy kutyás bemutatóval is készültek a mai napra. Az évek során már szereztünk némi rutint a szervezésben és a kollégák is nagyon lelkesek a programok összeállításában. Büszkén viselik az egyenruhát és mutatják be hivatásokat, sőt a szolgálaton kívüli állományból is sokan elhozták a családjukat.

Dr. Horváth Zoltán ezredes, MH Klempa Kálmán 7. Területvédelmi Ezredtől szintén kiemelte, hogy a nyílt nap remek lehetőség a számukra, hogy megmutathassák magukat.

A magyar honvédség két nagy alappillére a hivatásos és a tartalékos állomány, a mi területvédelmi ezredünk is 90 százalékban tartalékosokból áll. Az ellenőrző és áteresztő pontoknál, a késes és önvédelmi bemutatónál és az információs pontoknál is ott vagyunk és igyekszünk mesélni a tartalékos léttel járó pozitívumokról, a csatlakozás mentéről és a kiképzésről. A cél, hogy az érdeklődőkből jelentkezők legyenek.

A nyílt nap szó szerinti legnagyobb durranása a bejárat melletti közepes légvédelmi ágyú volt, ami óránként lélekrengető dörrenéssel adott le lövést. Fénykorában kilenc és fél kilós lövedékeit akár tízezer méter magasra is fel tudta lőni, csövét elsősorban tankok és repülőgépek felé fordította a hét fős kezelő személyzet, de az évek eljártak felette és a haditechnika meghaladta a matuzsálem képességeit a látogatók számára azonban még mindig a katonai erő egyik ámulatba ejtő szimbóluma.