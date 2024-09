– Most néztük a vízállás mércét, 680 centiméteren áll. A Vízügy szakemberei 800 centiméterre becsülik a tetőzést, ami szerdán este vagy csütörtök hajnalban várható. Még ma is töltöttünk homokzsákokat, mert találtunk két olyan helyet ahol hiányzott. Azt még pótoltuk és két óra körül befejeztük a homokzsákolást. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a munkában, nagyon sokan jöttek a helyieken kívül Győrből, Komáromból, Pápáról, Nagyszentjánosról és még sok helyről. Azt gondoljuk, megtettünk mindent, ami megtehető, és most már várjuk a tetőzést – szögezte le Major Gábor polgármester.