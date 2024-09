A centerpályán fellépett Béres Alexandra is, súlykontroll tornával megmozgatva a résztvevőket, volt zumba és bodyart, illetve szenior torna. Bemutatkoztak a győri sportegyesületek, a gyermekek tízpróbán gyűjthették a pecséteket a nyereményekért. A rendezvény alatt folyamatosak voltak az egészségügyi szűrések, és ingyenes kerékpárjelölést is hirdettek. Adyváros egyik legkedveltebb programja ezúttal is nagy tömegeket vonzott.