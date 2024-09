Kerékpárút a helyén?

Németh Gergely, a vonalon fekvő Szany polgármestere szerint a vasútvonal alkalmatlan a közösségi közlekedésre és az árufuvarozásra, nem piacképes. – A mai felgyorsult világban a gyorsforgalmi utak bármely irányban maximum 10 percen belül elérhetők Szanyból is, de a vonalat érintő településekhez még rövidebb idő is elég – fogalmazott. Hozzátette, hogy az utóbbi 14 évben a mellékúthálózat is lényeges változáson ment keresztül, így a közösségi közlekedést teljes mértékben átvette a nem kötött pályán való közlekedés. Ha források állnak rendelkezésre, inkább a mellék­úthálózatot kellene fejleszteni. Az országos bérletek, a busz- és vasútközlekedés összehangolása sokat segített a környéken élőknek is. Javasolja viszont a nyomvonal megmentésével kapcsolatban egy XXI. századi kerékpárút megépítését (a Rábaköz és Bakonyalja összeköttetésére), amely sport- és gazdasági célokat is szolgálna, valamint a felújított Szany–Rábaszent­andrás vasútállomáson egy vasúttörténeti kiállítás és ke­­rékpáros-pihenő létrehozását, amennyiben lehetne kormányzati segítséget és forrást szerezni hozzá.

Vonatok a nevezetes 14-es, vagyis a Pápa–Csorna közötti vasútvonalon.

Fotó: Kisalföld-archív

Naponta háromszor közlekedik közvetlen vonat a két város között, a 37 kilométeres utat 63 perc alatt teszi meg hivatalosan.