A MÁVINFORM jelenlegi információi szerint vasárnap reggeltől valamennyi Magyaroroszágról induló, illetve oda érkező Railjet csak Bécs és Budapest között közlekedik. A változás a Kálmán Imre EuroNight közlekedését is érinti.

Az osztrák vasúttársaság (ÖBB) vasárnap reggel leállította a vasúti közlekedést St. Valentin és Amstetten között a Duna magas vízállása miatt. Az érintett szakaszon pótlóbuszok közlekednek. A nemzetközi forgalomban utazók csak többszöri átszállással érhetik el úticéljukat.

Az ÖBB továbbra is javasolja, keddig ne utazzanak vonattal Ausztriába, illetve Ausztriából és Ausztrián keresztül!

A Mávinform azt is közölte, hogy a szlovák és a cseh vasút hálózatán is fennakadást okozott a rendkívüli időjárás, ezért vasárnap a Pozsony-Párkány felől érkező EuroCityk jelentős, akár 60-120 perces késéssel is érkezhetnek a magyarországi szakaszra.

⏰A Budapestről induló Metropolitan EuroCityk közlekedésében is késésekre lehet számítani a szerelvényfordulók miatt.