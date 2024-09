A sokszínű programok és nagyszabású koncertek mellett helyszíni programokkal és nyereményjáték-sorozattal várnak minden érdeklődöt szeptember 20-án az ETO PARK-ban.

A szabadtéren zajló események mellett az ETO Park Szolgáltató & Élményközpont belső tereiben is számos izgalmas programon vehetnek rész. Meg lehet látogatni a földszinten felállított szerencsekereket, a Rádió1 kitelepülést, ahol élő bejelentkezésekkel és helyszíni nyereményjátékokkal várnak mindenkit, de ki lehet próválni a földszinten fellelhető Selfie Boxot is.

Szeptember 20-án hosszított nyitvatartassál és Night Shoppinggal is készülnek.

A délutáni – kora esti programok inkább a gyermekes családoknak szólnak, a parkolóban lesznek ugrálóvárak, a színpadon pedig helyi néptánccsoportok, bűvész bemutató, 16:30-tól pedig minden gyermek kedvence az Alma együttes várja a kicsiket és nagyokat.

Szintén a parkolóban rendezik meg a HSMA ERŐS EMBEREK WHB LIGA 2024 – IV. fordulója, ahol 15:00 – 17:00 óra között herkulesi erejüket mutathatják meg a versenyzők az olyan nehezebbnél nehezebb versenyszámokban, mint a rönknyomás, a Thor kalapács, az autótartás keretben, az izlandi kereszt cipelés és a kőgolyóemelés.

A nagyszínpadon este 20:00-kor igazán berobban majd a buli, amiről először a VALMAR, majd 21:45-kor a Halott Pénz gondoskodik, de a két csúcskoncert után sem ül le a hangulat, hiszen hajnal 02:00-ig egy fergeteges utcabálon „fokozza a hangulatot” Gönczi Gábor & Smile Rock Circus.

A Grand Opening színesítéséhez az ETO Park Szolgáltató & Élményközpont üzletei és bérlői is hozzájárulnak, számos üzlet csatlakozott a 23:00-ig tartó „night shopping”-hoz, mint például az ALDI, a Lipóti Pékség, a dm, a Gelato & Fruit Bar, az EcoFamily, a CCC, a Háda, a HalfPrice, a ReaTex, a Happy Skin, a Spirit Bodega és nem utolsósorban az amúgy is 0-24 órában nyitva tartó Cutler, akik az esemény tiszteletére ingyenes nyílt napot tartanak, szóval, ha valakinek a színpad előtti ugrálás és táncolás után továbbra is mozgáshiánya lenne, vagy csak megfelelő erőnlétet szeretne ezekhez a tevékenységekhez, bátran látogassa meg az edzőtermet, a Cutler edzői sok szeretettel várják majd őket.