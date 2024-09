65 éve Népművészek remekei között

A hatalmas üvegajtó még be sem csukódott, máris nyílik. Egyik vevő a másikat követi. Érdeklődnek, nézegetnek, vásárolnak. — Jaj, de aranyos, ez sokkal szebb, mint a nagyapáé! — kiáltja egy kreolbőrű kislány. Ágaskodik, csaknem felmászik a vitrines pult tetejére, úgy nézegeti a fából faragott pipát. Aztán odaugrik anyukájához, aki éppen egy szép matyóbabát nézeget, s másik pult felé húzza. — Ugye, veszel nekem pipát? — kérleli a kislány. Győrött a Lenin úti Népművészeti Bolt látogatói mosolyognak. Maguk elé képzelik a kislányt, szájában a pipával. Egy öt év körül kisfiú a sióagárdi cifra ostort nézegeti. Édesapja nem tud ellenállni. A kisfiú áhítattal nézegeti a szép ajándékot, s mintha csak kislibákat hajtana, jobbra-balra csapkod a díszes szíjostorra. Horváth Józsefné Kapuvárról jött Győrbe. S úgy mondja: — Soha nem tudom elkerülni a Népművészeti Boltot. A kis unokák mindig várnak valamit. Most ugyan a lányomnak szeretnék vásárolni. Amerikában él Az volt a kívánsága, hogy két népművészeti babát küldjek neki. Kovács Mihályné, az üzlet vezetője nyolcat is odarak a pultra. Horváthné egy matyó fiút és egy matyó kislányt választ a sok közül. Gede Jenőné Bécsbe készül rokonaihoz. A beregi, a sárközi, a hódmezővásárhelyi párnák, térítők, tálcakendők és alátétek között válogat. — Azt sem tudom, melyiket válasszam. Olyan szép, olyan művészi valamennyi — mondja mosolyogva. — Külföldön a legkisebb magyar népművészeti ajándéknak is örülnek. Mi, akik itt élünk, nem is hisszük, hogy milyen nagy keretük van ezeknek a művészi munkáknak. Mindig, de különösen most a népművészeti hónap alkalmával igen sok a látogatója a győri Népművészeti Boltnak. Nem csoda, hiszen a magas polcok és a vitrines pultok mind telis tele vannak szebbnél szebb áruval, művészi gonddal, nagy kézügyességgel készített párnákkal, asztalterítőkkel, függönyökkel, csontból és fából faragott dísztárgyakkal, hímzett könyvjelzőkkel, könyvborító táblákkal, hanglemeztartókkal... Az üzlet ugyan kicsi, mégis úgy érzi magát az ember, mintha kiállításon lenne. Az országban közel és távol élő népművészek alkotásainak találkozóhelye ez. Itt láthatják összességében a vevők azokat a szép művészi munkákat, amelyeknek készítési tudománya évszázadok óta apáról fiúra, anyáról leányra száll, s amelyeket az ifjú nemzedék éppen olyan színes lélekkel ápol, művel, mint valamikor régen az ősök. A csodálatosan szép munkákat egyre jobban megkedvelik nemcsak falun, nemcsak városon, de külföldön is. A háziasszonyok egyre szívesebben díszítik lakásukat a szép, értékes kézimunkákkal.