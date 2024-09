20 éve - Gyertyák a gyermekáldozatokért

Mementó: Emlékezés a diákokra, a szülőkre, akik most a kislányaik, fiaik nélkül maradtak

Napok óta a beszlani tragédia sokkolja a világot - megmagyarázhatatlan, ami itt történt. A nem végleges adatok szerint a túszdrámában 338-an - köztük több mint 150 gyermek - vesztette életét. Értük és minden áldozatért gyújtottak gyertyát tegnap reggel a győri Kovács Margit ÁMK-ban tanítás előtt.

GYÁSZ ÉS EMLÉKEZÉS: A diákokat mélyen megrendítette mindaz, ami Beszlanban történt. A tanulók az ártatlan áldozatokért gyújtottak gyertyát. Fotó: Kisalföld archívum

Szentágotai Adrienn napok óta félve kapcsolja be a televíziót meg a rádiót. A hatodikosok osztályfőnökét mélyen megrendítette az Észak-Oszétiában zajló túszdráma, s mint feleség és édesanya különösen érzékeny minden hírre, ami Beszlanból érkezik. A legfélelmetesebbnek napokkal ezelőtt mégis azt tartotta, hogy felnőtt emberek a saját politikai céljaikra gyermekeket áldoznak fel. Tanítványai kérdeztek tőle, amire tudott, válaszolt és eldöntötte: valamiképpen együtt szeretne emlékezni azokra, akiknek ott és akkor már senki nem tudott segíteni.

Kimondott félelmek

- A gyerekek láthatóan féltek, talán ezért is kérdeztek annyi mindent a beszlani helyzetről, a politikáról — magyarázta Szentágotai Adrienn. - Volt, aki nyíltan nekem szegezte: „...de, tanárnő, mi van, ha nálunk történik ilyen?” Bevallom, nem tudom és nem is akarom kommentálni a fejüket fogó, őrjöngő szülők fájdalmát, mert ilyenkor nekem is csorognak a könnyeim. Eddig biztonságban éreztem magamat is, a gyerekemet is. Talán most gondolkodtam el először mélyebben azon, mi van, ha akad egy őrült, aki nem bír magával és nem engedi haza a diákokat..?

Ima az életért

Kivágott újságcikkek, fotók kerülnek egy padra a gyertyákkal. A hatodikosok félkörben állnak a tanárnőjükkel együtt. Mementó ez az áldozatokért, ima az életért, legalábbis az élni akarásért. Szentágotai Adrienn úgy véli, nemcsak az iskolájukban, de a városban és az országban is több osztály teszi ugyanezt, mert hasonlóan éreznek. Csikós Balázs nagyon sajnálja a vele egykorú diákokat és azokat a szülőket, akik most a kislányaik, fiaik nélkül maradtak. Mégis úgy véli, nálunk nem történhet ilyen. - Az anyukám nővér, vele beszélgettem arról, hogy lehet, a mostaninál is több lesz az áldozat, mert ötvenvalahányan még élet-halál között vannak - sorolta Molnár Enikő. - Bármi előfordulhat a világon és ez szörnyűség. Amikor meggyújtottuk a gyertyákat, az jutott eszembe, milyen jó lett volna, ha elromlik a busz és a gyerekek nem érnek oda az évnyitóra. Stalzer Lili úgy véli, valahogyan biztosan megszökne, ha hasonló helyzetbe kerülne. Nem tudná elviselni a bezártságot és a megaláztatásokat. Kollár Bence elmondta, majdnem minden tévécsatornát figyelt a szüleivel együtt és mindenhol ezt látták. ,A terroristáknak vérükben van az ölés” - kommentálta.