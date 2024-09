Elkezdődött és várhatóan jövő májusban be is fejeződik a csornai tekepálya építése. Nem messze a régitől kapott helyet a létesítmény, a Toldi utcában. Az önkormányzat összesen 457,6 millió forintos európai uniós és állami támogatást kapott a beruházáshoz, amiből még további két fejlesztést is megvalósítanak.

A tekepálya építéséről Sági Géza, a Csorna Projekt Kft. ügyvezetője számolt be. A céggel együttműködve nyerte el ugyanis a támogatást az önkormányzat. Mint érdeklődésünkre fogalmazott, „mérföldkőhöz érkezett a város”.

– Az új pálya területe a Csorna Projekt Kft. vagyonkezelésében van. Köztudott, hogy ide álmodtuk meg a városi sportcsarnokot, ami csúszásban van, de a tekepálya kivitelezését elindítottuk, mivel a forrás rendelkezésre áll. A létesítmény 438 négyzetméter alapterületű lesz, a legkorszerűbb technológiával felszerelve, négy pálya áll majd rendelkezésre, nézőtérrel. Vizesblokkok, öltözők, büfé is lesz. Elképzeléseink szerint nemcsak az élsportolók kapnak benne helyet, hanem szeretnénk a tömegsportot is előtérbe helyezni. A tekének komoly hagyományai vannak Csornán, ma is van rá igény – vázolta Sági Géza. Az építkezésről még hozzátette: korszerű, úgynevezett kéregfalpanelos technológiával dolgoznak a kivitelezők. A befejezésre 2025 tavaszán lehet számítani. Az ügyvezető megjegyezte: jelentkezett már egy tekecsapat, amely szívesen versenyezne csornai színekben. Ha sikerül az együttműködés, rövid időn belül akár NB I-es csapata is lehet a városnak.

A másik két beruházás határideje 2025 nyara. Ebben megújul a Jázmin utca csapadékelvezetése a Sport utcáig, illetve átalakítják a Hunyadi-technikum előtti kereszteződést, kerékpárút kialakításával, gyalogátkelővel, a burkolat felújításával.