A napokban rendezték meg a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségének (FODISZ) 25. tanévnyitó ünnepségét Budapesten, a Magyar Sport Házában. Az eseményen többek között Toponári Gábor ügyvezető elnök és Szabó László elnök köszöntötte a megjelent vendégeket, diákokat és felkészítő tanárokat. A korábbi évekhez hasonlóan átadták „Az év sportolója” díjakat is. Az ország legjobb ötven diáksportolóját elismerő oklevéllel és ajándékkal, sportszervásárlási utalvánnyal jutalmazták. A 2023–2024-es tanévben nyújtott kimagasló teljesítményét elismerve a csornai Arany János-iskola tanulója, Lőre Adrián is díjat vehetett át. Felkészítő tanára, Póczik Zoltán szintén elismerő oklevélben részesült. (A felvételen középen állnak.) A díjátadón az intézményt Bella Imréné igazgató is képviselte. A rendezvényen részt vett Kiss Péter kétszeres paralimpiai bajnok kajakos és Nagy Vivien bocciaversenyző, paralimpiai pontszerző is.