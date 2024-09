Tavaly csaknem tízmillió forintos támogatást kapott a Kapuvári Mentők Egyesülete az adó felajánlható egy százalékából. A szervezet a térség mentésügyét segítő fejlesztésekre, oktatásokra, programokra költi a pénzt, ahogy a többi adományt is hasznos dolgokra fordítja. Az elmúlt években például tizenhárom köztéri defibrillátort helyeztek el ellátási körzetükben. Eitler Gergely, az egyesület elnöke elmondta, az a céljuk, hogy a hozzájuk tartozó valamennyi településen legyen életmentő készülék. Azt is tudják, hogy éles helyzetben, a bajban nincs könnyű dolga annak, aki a másik mentésére siet. Ezért képzéseket is tartanak, melyeken nem csak a defibrillátor használatára oktatják a résztvevőket. Közel kétszáz pedagógusnak – iskolákban, óvodákban – azt is megtanították már, mit kell tenniük, ha egy gyermek bajba kerül. A mentők úgy érzik, egyesületük egyre elismertebb a Rábaközben.

Babótra már került defibrillátor, mutatta meg a készüléket dr. Vanyus Gábor jegyző a falu központjában, a polgárőrség irodájának falán.

Fotó: Cs.Kovács Attila

A Kapuvári Mentők Egyesülete 2010-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a mentők munkáját segítse. Az elmúlt években sikerült a kapuvári állomás infrastruktúráját fejleszteni, különböző eszközöket beszerezni. Arra is hangsúlyt helyez az egyesület, hogy a lakosságot is képezze, miként kell viselkedni, ha baj van, „éles” helyzetben.

Fontos cél, hogy az ellátási körzetükhöz tartozó településeken legyen legalább egy életmentő készülék.

Beruházásaik költségeit támogatásokból, adományokból fedezi a mentősegyesület, tudtuk meg Eitler Gergelytől, az egyesület elnökétől. Idén például igencsak komoly összeget kaptak az adó felajánlható egy százalékából. 1408 adózó összesen 9,6 millió forintot „utalt” számlájukra.

Nehéz volt az út idáig, de mindenképpen megérte a befektetett energia, hiszen a lakosság ismeri és elismeri a Kapuvári Mentők Egyesületének munkáját

– jegyezte meg az elnök. Minden bizonnyal ezt az elismerést, illetve bizalmat jelzi ez a komoly összeg is.

– Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a támogatások felhasználásáról folyamatosan tájékoztassuk az embereket. Így biztosak lehetnek abban, hogy a felajánlásokat átgondoltan, a rábaközi mentésügyet szolgálva adjuk ki. A korábbi években mentőállomásunk infrastruktúrájára, mentéstechnikai eszközökre és képzésekre, oktatóeszközökre fordítottunk jelentős összegeket. Belekezdtünk két, országos szinten is egyedülálló projektbe, amelyeknek azóta is nagy sikerük van. Az egyik program célja, hogy a kapuvári mentőállomás ellátási körzetéhez tartozó minden település kapjon egy köztéri defibrillátorkészüléket, mely a nap huszonnégy órájában elérhető bárki számára. Ehhez a szükséges képzést is biztosítjuk. A készülékek felügyeletét és karbantartását is magára vállalta egyesületünk. Eddig tizenhárom berendezést tudtunk kihelyezni, elsősorban az adományokból, de kaptunk pályázati támogatást is. Terveink szerint a jövő év elején minden háztartás kap majd naptárat, melyen a kihelyezett készülékek pontos címe olvasható – mondta Eitler Gergely.