Egyre magasabb a vízszint a Mosoni-Duna mentén, Mosonmagyaróváron is. A tegnapi naphoz képest is péntek reggelre egyre nagyobb teret hódít a folyó a népszerű szabadidős területen, a Biczónál. A padok és asztalok már víz alatt vannak, ahogy a vendéglátóhelyről oda vezető híd is.