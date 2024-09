- Jól esik, és szükséges is a kemény fizikai munka után, közben pótolni az energiát. Mi ehhez szendvicsekkel, édes és sós pékáruval, kávéval és innivalóval járulunk hozzá. Nincs különbség ember és ember között, aki odajön és segít, az a Vöröskereszt asztalánál kedves szót, ételt, italt, és egészségügyi ellátást is kaphat - emelte ki Kun Szilvia vármegyei igazgató.

Homokzsákok, szorgalmasan dolgozó emberek Győr-Bácsán mindenütt. Rövid pihenő után folytatták is a munkát a Győrszemeréről érkezett vöröskeresztes titkár, és a segítők, akik a fotón Kun Szilvia vármegyei igazgatóval szerepelnek. Fotó: Magyar Vöröskereszt

- Utóbbira példa, hogy Bácsán csütörtökön két vágott sebet is elláttunk, valamint egy ember túlhajszolta magát, sópótlást kapott. Mindezeken felül a munkatársaink, az alapszervezetek önkéntesei egy emberként álltak össze a hívó szóra, sokuk a homokzsákok töltésében is segédkezik- mutatott rá.

Hozzátette, kezdetektől fogva kint vannak a helyszíneken. - Az ellátás Gönyűn kezdődött a helyi alapszervezet munkájával, majd ezzel párhuzamosan Dunaszentpál, Ásványráró, Mecsér, Hegyeshalom, Zselykepuszta és Vámosszabadi településeken is bekapcsolódtunk, valamint 24 órában Győr-Bácsán is jelen vagyunk szervezett formában. Ezt fontos kiemelni, hisz az Operatív Törzs iránymutatásai alapján járunk el, ahova szükséges, oda előre egyeztetett létszámban megyünk ki és támogatjuk a munkálatokban részt vevőket - mondta az igazgató.

Jól jön a frissítő, az energiapótlás, amire a Vöröskereszt asztalánál számíthatnak Bácsán is az árvízvédelmen dolgozók. Fotó: Magyar Vöröskereszt

- A napokban célzott élelmiszergyűjtést indítottunk az árvíz ellen dolgozók kiszolgálására, Mosonmagyaróváron és Győrben is megmozdultak az emberek, és nagy számban adományoztak alapanyagot, ahogy cégek, vállalkozások is kitették magukért, amit ezúton is köszönünk.

Arra a kérdésre, hogy vették a nem mindennapi akadályokat, Kun Szilvia elmondta: Eljárunk minősítésekre, továbbképzésekre, majd jön egy éles helyzet, és az ott megszerzett tudást egy ismeretlen helyszínen, környezetben kell alkalmazni. Fontos, hogy együtt tudjunk dolgozni más szervekkel, és kialakuljon egy olyan együttműködés, aminek keretében egymást támogatva mindenki tudja és teszi a maga dolgát. Régen is az volt a szavam járása, hogy nem falakat, hanem hidakat kell építeni a szervezetek között, úgy érzem itt megvannak ezek a hidak azok között, akik a védekezésben aktívan részt vesznek - fejtette ki Kun Szilvia.